Κατερίνα Θεοχάρη: «Η συμμετοχή μου στη σειρά για τη ζωή του Αγίου Παϊσίου ήταν μια εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα»

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό περιέγραψε η Κατερίνα Θεοχάρη την εμπειρία της στη σειρά «Άγιος Παϊσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό», σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη Σπυριδούλα Τριάντου.

Όπως είπε η Κατερίνα Θεοχάρη, η συμμετοχή της δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική στιγμή, αλλά κάτι βαθύτερο, με έντονη πνευματική διάσταση και συναισθηματικό φορτίο.

Ποια ήταν η εμπειρία σου από τη συμμετοχή στη σειρά «Άγιος Παϊσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό»;

Η συμμετοχή μου στη σειρά για τη ζωή του Αγίου Παϊσίου ήταν μια εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Για μένα δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική δουλειά, αλλά κάτι που είχε βάθος και ουσία, με έντονη πνευματική διάσταση. Στα γυρίσματα υπήρχε μια ατμόσφαιρα γαλήνης και σεβασμού, που σε έκανε να αισθάνεσαι ότι συμμετέχεις σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Το θεωρώ πραγματικά δώρο και τιμή που μπόρεσα να είμαι μέρος αυτού του έργου.

Είπες πως ένιωσες τον Άγιο Παϊσιο να σου μιλά. Τι ακριβώς εννοούσες;

Αυτό που εννοούσα είναι ότι εκείνη η σκηνή ήταν τόσο δυνατή και η εμπειρία του συναδέλφου μου Προκόπη Αγαθοκλεόυς τόσο αληθινή, που ένιωσα σαν να ξεπερνούσαμε τα όρια μιας απλής υποκριτικής στιγμής. Δεν ήταν ότι μου «μίλησε» ο Άγιος Παϊσιος.

Ήταν η συγκίνηση που μου προκάλεσε, ο τρόπος που ειπώθηκαν τα λόγια, η ατμόσφαιρα που υπήρχε και η δύναμη του ρόλου. Σε έκανε να αισθάνεσαι πως συμμετέχεις σε κάτι πολύ ουσιαστικό και ανθρώπινο, γι’ αυτό και το βίωσα τόσο έντονα.