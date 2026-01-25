Κατερίνα Ζαρίφη: «Εκθέτω τη σχέση μου όσο θέλω και όσο πρέπει»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Ζαρίφη και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, εξηγώντας τους λόγους που δε μοιράζεται πολλά με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός μίλησε στην εφημερίδα Real και την Πολυξένη Καραμίχα. Όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη εκείνη δεν την ενοχλεί που ο κόσμος ασχολείται με την προσωπική της ζωή, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο και με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της.

Σε ερώτηση για το αν την ενοχλεί που ο κόσμος ασχολείται με την προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε: «Κυρίως ενοχλεί τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, ειδικά αν δεν είναι από τον χώρο. Για εκείνον είναι πιο δύσκολο να συνηθίσει την έκθεση. Εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί εκθέτω τη σχέση μου όσο θέλω και όσο πρέπει».

Όσο για το γεγονός ότι δε μοιράζεται πολλά στα social media, δήλωσε: «Είναι και θέμα προσωπικής συστολής. Δεν μου ταιριάζει να ανεβάζω φωτογραφίες και στιγμές από την προσωπική μου ζωή. Όλοι ξέρουν ότι έχω σχέση εδώ και χρόνια, αλλά δεν αισθάνομαι την ανάγκη να το δείχνω».

Τέλος, τόνισε ότι η διαφύλαξη της προσωπικής της ζωή βοηθάει τη σχέση της.

«Ο σεβασμός στα θέλω του άλλου και η ιδιωτικότητα φέρνουν μακροβιότητα (σ.σ. στη σχέση). Έτσι λειτουργεί για μένα και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω», τόνισε η Κατερίνα Ζαρίφη.