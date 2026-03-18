Κατερίνα Ζαρίφη για Φαίη Σκορδά: Αν υπάρχει τούρτα στον γάμο της, εγώ θα βρω τρόπο να μπω

«Είμαι πολύ χαρούμενη για τη Φαίη και είτε μέσα στο γάμο είτε εκτός με τους "ακάλεστους", θέλω να περάσει εκείνη την ημέρα σαν όνειρο» είπε η Κατερίνα Ζαρίφη
Κατερίνα Ζαρίφη και Φαίη Σκορδά / NDP PHOTO

Μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Μαρία Κολλιάτσα παραχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη. Μεταξύ άλλων, απάντησε και για τον επικείμενο γάμο που ετοιμάζει η φίλη της, Φαίη Σκορδά.

Πώς είναι η φετινή συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά στο τιμόνι της πρωινής εκπομπής του MEGA «Buongiorno» και πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η καθημερινή τηλεοπτική έκθεση;

Η συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά και έχει εμπειρία και, κυρίως, μια ηρεμία που μεταφέρεται σε όλη την ομάδα. Είναι μια παρουσιάστρια που δεν σταματά να δουλεύει την εκπομπή ως ρεπόρτερ και δημοσιογράφος όταν τα φώτα του πλατό κλείνουν.

Γι’ αυτό δεν χάνει ποτέ τον έλεγχο, κάτι πολύ σημαντικό σε μια καθημερινή εκπομπή. Η καθημερινή τηλεόραση είναι ένας δρόμος αντοχής. Θέλει υπομονή, πειθαρχία, τρέλα και αρκετό καφέ, να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχουν ημέρες που είναι εύκολες και άλλες πιο απαιτητικές. Γιατί κι εσύ ο ίδιος έχεις τα δικά σου σκαμπανεβάσματα.

Θα καταφέρετε να φάτε γαμήλια τούρτα ή θα είναι σκληρό το face control;

(γέλια) Αν υπάρχει τούρτα, εγώ θα βρω τρόπο να μπω! Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω απ’ έξω. Θα κάνω το face control να με συμπαθήσει με το ζόρι!

Πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι η ζωή είναι πιο ωραία όταν κάνεις αυτό που λέει η ψυχούλα σου. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη Φαίη και, είτε μέσα στο γάμο είτε εκτός, με τους «ακάλεστους», θέλω να περάσει εκείνη την ημέρα σαν όνειρο.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
101
85
73
67
