Lifestyle

Δημήτρης Πανόπουλος: «Έχασα συγγενικό μου πρόσωπο από νευρική ανορεξία»

«Μόνο ο εαυτός σου μπορεί να σε βοηθήσει» λέει ο δημοσιογράφος
Δημήτρης Πανόπουλος
Δημήτρης Πανόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλά παιδιά που περνάνε νευρική ανορεξία και δεν τα καταφέρνουν», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Με αφορμή τη συνέντευξη της Νάντιας Καρβέλη στο WeekEnd Live, ο Δημήτρης Πανόπουλος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη νευρική ανορεξία το μεσημέρι της Κυριακής (03.05.2026).

Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε on air ότι έχασε συγγενικό του πρόσωπο από τη συγκεκριμένη διαταραχή.

«Η νευρική ανορεξία, επειδή πριν από μερικούς μήνες εγώ έχασα συγγενικό μου πρόσωπο από νευρική ανορεξία, είναι Γολγοθάς», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Το να ανεβαίνεις χρόνια, το να ανεβαίνεις σιωπηλά, κάνεις προσπάθειες εσύ, κάνουν προσπάθειες οι κοντινοί σου άνθρωποι, η οικογένειά σου, σε βλέπουν, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας, πέρα από τον εαυτό σου».

«Μόνο ο εαυτός σου μπορεί να σε βοηθήσει. Και υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλά παιδιά που το περνάνε και δεν τα καταφέρνουν» είπε κλείνοντας ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
99
90
65
52
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo