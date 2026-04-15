Κέιτ Μπλάνσετ: Ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο σε φωτογράφο που της φώναζε

Η ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο για την εμφάνισή της αλλά και για μια αυθόρμητη αντίδρασή της
H Κέιτ Μπλάνσετ / Reuters

Η Κέιτ Μπλάνσετ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί σε τελετή βραβείων στο Λονδίνο και την παράσταση έκλεψε μια αυθόρμητη χειρονομία που έκανε σε έναν φωτογράφο που της φώναζε έντονα.

Το περιστατικό με την “άσεμνη” χειροομία της Κέιτ Μπλάνσετ έγινε την Κυριακή (12.04.26), όπου βρέθηκε στο Royal Albert Hall για τα βραβεία Olivier. Awards.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σύμφωνα με βίντεο στα social media, δέχτηκε έντονες φωνές από φωτογράφο που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της. Αρχικά, η ίδια διατήρησε την ψυχραιμία της και του ζήτησε να σταματήσει.

Ωστόσο, όταν εκείνος συνέχισε, η Κέιτ Μπλάνσετ αντέδρασε κάνοντας μια χειρονομία.

 
 
 
 
 
Η κίνηση αυτή προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, ενώ το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media.

Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν ανάμεικτες, καθώς πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τη στιγμή «απολαυστική» ενώ άλλοι θεώρησαν πως η συμπεριφορά της ήταν αγενής, υποστηρίζοντας ότι δεν έδειξε τον απαραίτητο σεβασμό προς έναν επαγγελματία που έκανε τη δουλειά του.

