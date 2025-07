Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό για δείπνο μαζί στο Μόντρεαλ του Καναδά – Φήμες για νέο ειδύλλιο

Η φρεσκοχωρισμένη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, εθεάθησαν το βράδυ της Δευτέρας (28.07.2025) να δειπνούν μαζί σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Μόντρεαλ, πυροδοτώντας φήμες για νέο ειδύλλιο.

Το TMZ, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό να συνομιλούν σε τραπέζι για δύο στο Le Violon, ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, που διευθύνει ο διάσημος σεφ Ντάνι Σμάιλς, στην περιοχή Plateau του Καναδά.

Το ίδιο μέσο ανέφερε επίσης πως οι δυο τους έκαναν βόλτα νωρίτερα την ίδια ημέρα στο πάρκο Mount Royal του Μόντρεαλ, καθώς η ποπ σταρ βρίσκεται σε περιοδεία στον Καναδά. Σύμφωνα με το TMZ, αυτόπτης μάρτυρας τους είδε να πίνουν κοκτέιλ και να μοιράζονται αρκετά πιάτα, μεταξύ των οποίων και ένα με αστακό.

Η Σαμάνθα Τζιν, σύμβουλος επικοινωνίας του Le Violon, δήλωσε στο Canadian Press ότι το ζευγάρι έμεινε στο εστιατόριο περίπου 2 ώρες και ήταν «ευγενικοί και φιλικοί» με το προσωπικό. Όπως είπε, κράτησαν χαμηλούς τόνους και κανένα μέλος του προσωπικού ή πελάτης δεν τους προσέγγισε για φωτογραφία.

«Η αίσθηση που μας έδωσαν ήταν πως ήταν πολύ χαλαροί» ανέφερε. «Δεν υπήρξαν εμφανή σημάδια στοργής ή κάτι ανάλογο».

