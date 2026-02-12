Lifestyle

Κέιτι Χολμς: Ραγίζει καρδιές το χειρόγραφο σημείωμα για τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στα 48 του

«Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι της διαδρομής του» έγραψε στα social media h συμπρωταγωνίστρια του ηθοποιού στη σειρά Dawson’s Creek
Κέιτι Χολμς
Κέιτι Χολμς / EPA / CLEMENS BILAN

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έχει προκαλέσει ένα κύμα συγκίνησης με θαυμαστές και συναδέλφους από τη βιομηχανία του θεάματος να κατακλύζουν τα social media με μηνύματα αγάπης και σεβασμού στη μνήμη του. Ανάμεσά τους και η Κέιτι Χολμς

Η ηθοποιός Κέιτι Χολμς απέτισε φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή της, στην επιτυχημένη εφηβική δραματική σειρά της δεκαετίας του ’90 «Dawson’s Creek», Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αναπολώντας τις στιγμές που μοιράστηκαν. Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που έφερε στο φως μέσω ανάρτησης στο Instagram, η Χολμς έγραψε μεταξύ άλλων για τον ηθοποιό που έφυγε μόλις στα 48 του:

«Τζέιμς, σε ευχαριστώ. Το να μοιράζομαι τον χώρο με τη φαντασία σου ήταν ιερό – να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα στη γη της δημιουργίας και να εμπιστευόμαστε ότι οι καρδιές μας ήταν ασφαλείς στην έκφρασή τους. Αυτές είναι μερικές από τις αναμνήσεις, μαζί με γέλια, συζητήσεις για τη ζωή, τραγούδια του Τζέιμς Τέιλορ – περιπέτειες μιας μοναδικής νιότης».

 
 
 
 
 
Η ηθοποιός συνέχισε περιγράφοντας τον αγαπημένο της φίλο ως έναν άνθρωπο με «γενναιότητα, συμπόνια, ανιδιοτέλεια και δύναμη».

«Μια εκτίμηση για τη ζωή και η πράξη του να τη ζεις με ακεραιότητα. Ότι η ζωή είναι τέχνη. Δημιουργώντας έναν όμορφο γάμο, έξι αγαπημένα παιδιά, το ταξίδι ενός ήρωα. Θρηνώ αυτή την απώλεια με μια καρδιά που κρατά την πραγματικότητα της απουσίας του και βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά του μέσα της».

Κλείνοντας τον φόρο τιμής της, η Κέιτι Χολμς έγραψε: «Στην Κίμπερλι και στα παιδιά, είμαστε πάντα εδώ για εσάς. Και θα είμαστε πάντα εδώ για να σας λούζουμε με αγάπη και συμπόνια».

