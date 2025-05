Κένταλ Τζένερ: Ποζάρει ημίγυμνη στη θάλασσα και «τρελαίνει» τους θαυμαστές της

Η Κένταλ Τζένερ ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης (15-05-2025) που έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες. Το μοντέλο που έγινε γνωστό μέσα από το ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» αφού είναι μέλος της γνωστής οικογένειας των Καρτασιάν, φροντίζει να επιδεικνύει το σώμα και τις καμπύλες της. Αυτή τη φορά το έκανε σε παραλία με φόντο τη θάλασσα.

Η Κένταλ Τζένερ πόζαρε ημίγυμνη και σε ένα από τα καρέ, έκανε ένα κοντινό στα οπίσθιά της. Τις φωτογραφίες συνόδεψε με μια… μάλλον ακατανόητη λεζάντα: «Έντουαρντ, νικολάι, gargantuan big daddy και Κοπέρνικος θα ήταν υπερήφανοι» έγραψε το διάσημο μοντέλο.

Τα σχόλια και τα likes που μαζεύτηκαν κάτω από την ανάρτηση προφανώς είναι πολλά, με τους περισσότερους χρήστες να γράφουν πόσο όμορφη, sexy και καλογυμνασμένη δείχνει για ακόμα μια φορά.

Σαν μοντέλο έχει περπατήσει στις μεγαλύτερες πασαρέλες μόδας του κόσμου, φορώντας ρούχα μεγάλων σχεδιαστών της Νέας Υόρκης (New York Fashion Week) , του Μιλάνου και του Παρισιού.

Επίσης έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα περιοδικών μόδας (Vogue, Teen Vogue, Harper’s Bazzar, GQ και άλλα πολλά), έχει περπατήσει σε σόου μόδας της Victoria’s Secret και ενεργεί ως πρεσβευτής της μάρκας καλλυντικών Estée Lauder σε διαφημιστικές καμπάνιες.

Το 2018, η Τζένερ χαρακτηρίστηκε ως το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο της χρονιάς από το περιοδικό Forbes. Την ίδια χρονιά φωτογραφήθηκε στα εξώφυλλα των Vogue και Elle.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kendall (@kendalljenner)

Τον περασμένο Μάρτιο, η Κένταλ Τζένερ «έριξε» το Instagram με τις topless φωτογραφίες της δίπλα στην πισίνα. Στα καρέ φαίνεται η Κένταλ Τζένερ να ποζάρει βρεγμένη δίπλα στην πισίνα, ενώ φορά μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της.