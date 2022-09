Σε ένα νέο εγχείρημα προχώρησε η Κιμ Καρντάσιαν, μετά το ριάλιτι και τις επιχειρήσεις. Η σταρ ξεκίνησε τη δική της εταιρεία ιδιωτικών μετοχών, την οποία ίδρυσε μαζί με τον πρώην συνεργάτη της επενδυτικής εταιρείας Carlyle Group, Τζέι Σάμονς.

Η εταιρία «SKKY Partners» θα επικεντρωθεί σε επενδύσεις που αφορούν τη φιλοξενία, τα media και τα καταναλωτικά προϊόντα, ανέφεραν στο Twitter. «Μαζί ελπίζουμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας για να χτίσουμε την εταιρεία private equity της επόμενης γενιάς σε Κατανάλωση & Ψυχαγωγία» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Κιμ Καρντάσιαν.

