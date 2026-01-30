Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Κάρλα Μπρούνι, Αλεξάνδρα Νίκα έλαμψαν στο σόου της Σίλιας Κριθαριώτη στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι

Λαμπερές παρουσίες έδωσαν το «παρών» στο Haute Couture Show του οίκου Σίλια Κριθαριώτη που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Pavillon Cambon στο Παρίσι.

Η βραδιά σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική μόδα, καθώς το Παρίσι υποδέχθηκε τον Οίκο Σίλια Κριθαριώτη στο άκρως επιλεκτικό κλαμπ των ονομάτων που διαμορφώνουν τη διεθνή αισθητική.

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Κάρλα Μπρούνι, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, έκλεψαν τις εντυπώσεις πριν από την έναρξη του σόου.

Μαγνήτισαν με την παρουσία τους τα φωτογραφικά φλας φορώντας ρούχα που έφεραν την υπογραφή της διάσημης Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Πλάι σε οίκους όπως οι Chanel, Dior και Valentino, η Σίλια Κριθαριώτη εντάχθηκε επίσημα στο καλεντάρι της Haute Couture, μια θέση που κάθε χρόνο διεκδικούν εκατοντάδες οίκοι παγκοσμίως, αλλά κατακτούν μόνο ελάχιστοι, βάσει αυστηρών κριτηρίων υψηλής δεξιοτεχνίας και δημιουργικής υπεροχής.

Ηταν ένα event που πραγματικά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις που δείχνει ότι η ελληνική μόδα βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.