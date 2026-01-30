Lifestyle

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Κάρλα Μπρούνι, Αλεξάνδρα Νίκα έλαμψαν στο σόου της Σίλιας Κριθαριώτη στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι

Πλάι σε οίκους όπως οι Chanel, Dior και Valentino, η Σίλια Κριθαριώτη εντάχθηκε επίσημα στο καλεντάρι της Haute Couture, μια θέση που κάθε χρόνο διεκδικούν εκατοντάδες οίκοι παγκοσμίως
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Κάρλα Μπρούνι
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Κάρλα Μπρούνι (Photo by Pierre Suu/Getty Images)

Λαμπερές παρουσίες έδωσαν το «παρών» στο Haute Couture Show του οίκου Σίλια Κριθαριώτη που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Pavillon Cambon στο Παρίσι.

Η βραδιά σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική μόδα, καθώς το Παρίσι υποδέχθηκε τον Οίκο Σίλια Κριθαριώτη στο άκρως επιλεκτικό κλαμπ των ονομάτων που διαμορφώνουν τη διεθνή αισθητική.

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Κάρλα Μπρούνι, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, έκλεψαν τις εντυπώσεις πριν από την έναρξη του σόου.

Μαγνήτισαν με την παρουσία τους τα φωτογραφικά φλας φορώντας ρούχα που έφεραν την υπογραφή της διάσημης Ελληνίδας σχεδιάστριας. 

 
 
 
 
 
Πλάι σε οίκους όπως οι Chanel, Dior και Valentino, η Σίλια Κριθαριώτη εντάχθηκε επίσημα στο καλεντάρι της Haute Couture, μια θέση που κάθε χρόνο διεκδικούν εκατοντάδες οίκοι παγκοσμίως, αλλά κατακτούν μόνο ελάχιστοι, βάσει αυστηρών κριτηρίων υψηλής δεξιοτεχνίας και δημιουργικής υπεροχής.

PARIS, FRANCE - JANUARY 29: Kimberly Ann Guifoyle wears silver long sleeves dress with crystals decorations, lilac faux fur coat, pink Valentino clutch bag, black tights, pink decorated heels, outside Celia Kritharioti, during the Haute Couture Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on January 29, 2026 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia
Απαστράπτουσα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)
PARIS, FRANCE - JANUARY 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Kimberly Ann Guifoyle attends the Celia Kritharioti Haute Couture Week Spring
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Photo by Pierre Suu/Getty Images)

Ηταν ένα event που πραγματικά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις που δείχνει ότι η ελληνική μόδα βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.

