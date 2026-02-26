Κλέλια Ρένεση: Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Κλέλια Ρένεση και αναφέρθηκε στους ανθρώπους που δίνουν μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Αφορμή για αυτό στάθηκε η περιπέτεια ενός κοντινού της προσώπου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Porto Leone» το απόγευμα της Πέμπτης (26.02.2026) ανέβασε μία φωτογραφία, όπου φαίνεται να βρίσκεται στον διάδρομο ενός νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, η Κλέλια Ρένεση έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι που δίνουν μεγάλες μάχες με τον καρκίνο την έχουν διδάξει πολλά.

«Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνουν μάχη σώμα με σώμα! Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμόγελα και πολλά κουράγια από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν από τον οδοστρωτήρα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα και όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στην συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη! Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί!

Νίκη όπου έχω ηττηθεί που λέει και ο ποιητής και ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές», έγραψε στην ανάρτησή της η Κλέλια Ρένεση, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία μέσα από μία αίθουσα νοσοκομείου.