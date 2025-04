Κλεμ Μπερκ: Πέθανε από καρκίνο ο ντράμερ των Blondie

Την τελευταία του πνοή άφησε, χτυπημένος από καρκίνο, ο ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος Blondie, Κλεμ Μπερκ .σε ηλικία 70 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Κλεμ Μπερκ ανακοινώθηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του διάσημου συγκροτήματος στο Instagram, “Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Κλεμ σε όλο τον κόσμο”, έγραψαν η Ντέμπι Χάρι και ο Κρις Στάιν, στην ανάρτησή τους, τονίζοντας ότι η συνεισφορά του καλλιτέχνη στους Blondie είναι ανεκτίμητη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθιά θλίψη μεταφέρουμε την είδηση ​​του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου και συμπαίκτη του συγκροτήματος Κλεμ Μπερκ μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο.

Ο Κλεμ δεν ήταν απλώς ντράμερ. ήταν ο χτύπος της καρδιάς των Blondie. Το ταλέντο, η ενέργεια και το πάθος του για τη μουσική ήταν ασύγκριτα και η συνεισφορά του στον ήχο και την επιτυχία μας είναι αμέτρητη. Πέρα από τη μουσικότητά του, ο Κλεμ ήταν πηγή έμπνευσης τόσο εντός όσο και εκτός σκηνής. Το ζωντανό του πνεύμα, ο ενθουσιασμός και η σταθερή εργασιακή ηθική του άγγιξαν όλους όσους είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν.

Η επιρροή του Κλεμ εκτεινόταν πολύ πέρα ​​από την Blondie. Αυτοαποκαλούμενος “Survivalist του Rock & Roll”, έπαιξε και συνεργάστηκε με πολλούς εμβληματικούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Nancy Sinatra, Checkered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramaramadquaters, The Adults, The Adult. L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond, ακόμη και οι Go-Go’s. Η επιρροή και οι συνεισφορές του εκτείνονται σε δεκαετίες και είδη, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του σε κάθε έργο στο οποίο συμμετείχε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Κλεμ σε όλο τον κόσμο. Η κληρονομιά του θα ζήσει μέσα από την τεράστια ποσότητα μουσικής που δημιούργησε και τις αμέτρητες ζωές που άγγιξε. Καθώς βρισκόμαστε σε αυτή τη βαθιά απώλεια, ζητάμε ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Blondie (@blondieofficial)

Η Debbie, ο Chris και ολόκληρη η οικογένεια Blondie», αναφέρει η ανακοίνωση του συγκροτήματος για τον θάνατο του Κλεμ Μπερκ.

Ποιος ήταν ο Κλεμ Μπερκ

Ο Κλεμ Μπερκ γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ το 1954. Από μικρή ηλικία αγαπούσε τη μουσική και έπαιζε ντραμς. Μεγαλώνοντας άρχισε να παίζει στην τοπική μπάντα κρουστών και πνευστών και αργότερα ξεκίνησε να πραγματοποιεί εμφανίσεις στο διάσημο κλαμπ της Νέας Υόρκης CBGB, όσο ήταν ακόμα έφηβος.

Σε ηλικία 14 ετών, ο Κλεμ Μπερκ εμφανίστηκε στο Carnegie Hall με το συγκρότημα του The Total Environment σε μουσικό διαγωνισμό για συγκροτήματα.

Το 1975 έγινε μέλος των Blondie και η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Κατά τη διάρκεια του 15χρονου διαλείμματος του συγκροτήματος, από το 1982 έως το 1997, ο Κλεμ Μπερκ είχε μια επιτυχημένη καριέρα ως ντράμερ του πανκ συγκροτήματος The Ramones με το όνομα Έλβις Ραμόν.

Επίσης, ήταν ο ντράμερ των The Romantics μεταξύ 1990 και 2004 και παράλληλα έπαιξε μουσική για τους Μπομπ Ντίλαν, Ίγκι Ποπ, Πιτ Τάουνσεντ και τους Eurythmics.

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών, χτυπημένος από καρκίνο.