Κλόντια Σίφερ: Νέες εικόνες από τις διακοπές της στην Ελλάδα – «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα»

Η Κλόντια Σίφερ έκανε διακοπές στην Ελλάδα και αποφάσισε να μοιραστεί στο Instagram νέες φωτογραφίες. Το διάσημο μοντέλο ενθουσιάστηκε με τις ομορφιές της περιοχής που επισκέφθηκε και τις παροχές στο ξενοδοχείο. Οι αναρτήσεις της διαφημίζουν τη χώρα μας στο εξωτερικό, με τον απολογισμό της τουριστικής περιόδου να έχει ήδη ξεκινήσει στις περισσότερες περιοχές.

Το τελευταίο διάστημα, η Κλόντια Σίφερ ανεβάζει συχνά, στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, από την τοποθεσία που βρίσκεται, λίγο έξω από το Πόρτο Χέλι.

Σε νέα δημοσίευση που έκανε, ανάρτησε φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει ξαπλωμένη στον καναπέ δίπλα στην πισίνα, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο από το ξενοδοχείο. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με φίλους».

Η Κλόντια Σίφερ δεν έχει αποκαλύψει σε ποια περιοχή ταξίδεψε φέτος, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Προ ημερών είχε κάνει ανάρτηση και έδειξε πως γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της.

Αυτή τη φορά το μοντέλο επέλεξε ορισμένες στιγμές χαλάρωσης από τις διακοπές της και έδειξε ότι παραμένει άκρως γοητευτική.

Πρόσφατα δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό HELLO! ότι όταν ήταν 20 ετών, ταξίδευε σε όλο τον κόσμο και η προσοχή της ήταν στραμμένη στην καριέρα της – «δούλευα σκληρά, ήμουν ανταγωνιστική και έφτανα στην κορυφή».

«Αυτό άλλαξε όταν απέκτησα παιδιά και τώρα νιώθω τυχερή που έχω μια τόσο υπέροχη οικογένεια. Είμαι περήφανη για τα παιδιά μου, είναι πολύ προσγειωμένα και η ευημερία τους είναι προτεραιότητα για μένα και τον σύζυγό μου. Θα μπορούσα να αναλάβω πολύ περισσότερα catwalks, φωτογραφήσεις και άλλα project», είπε.