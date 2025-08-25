Η Κλόντια Σίφερ γιορτάζει τα 55α γενέθλια της στις διακοπές της στην Ελλάδα

Η Κλόντια Σίφερ συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα και γιορτάζει σήμερα Δεύτερα (25/8/2025) τα 55α γενέθλια της ενώ μοιράζεται φωτογραφίες από τις τελευταίες της μέρες στο Instagram.

Πριν λίγες μέρες η Κλόντια Σίφερ έδειξε ότι κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και από τότε δεν έχει σταματήσει να ανεβάζει φωτογραφίες. Πριν λίγη ώρα μάλιστα έκανε ακόμα μια δημοσίευση που την δείχνει να απολαμβάνει τα 55α γενέθλια της στην χώρα μας.

Η Σίφερ δεν έχει αποκαλύψει σε ποια περιοχή ταξίδεψε, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της ενώ και πέρυσι είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά της σε ελληνικό προορισμό και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε βρεθεί στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα την Κορώνη.

Στην σημερινή της δημοσίευση φαίνεται η ίδια να περνάει τα γενέθλια της χαρούμενη δίπλα σε μία πισίνα και γράφοντας: «55 σήμερα, είμαι τόσο τυχερή που είμαι ευτυχισμένη και υγιείς στα γενέθλιά μου».

Ακόμα μέσα από εικόνες που κοινοποίησε στο Instagram χθες Κυριακή (24/8/2025), η Σίφερ μοιράστηκε κι’ άλλα στιγμιότυπα από την παραμονή της στη χώρα, συνοδεύοντάς τα με τη φράση «Καλοκαιρινές βραδιές στην Ελλάδα».

Στις φωτογραφίες, το μοντέλο πόζαρε φορώντας ένα πράσινο φόρεμα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.