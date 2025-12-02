Κόνι Μεταξά: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω δεχτεί είναι από τον Μάριο Καπότση»

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Κόνι Μεταξά και μίλησε για το τέλος του γάμου της με τον Μάριο Καπότση, αναφέροντας ότι από εκείνον έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη προδοσία στη ζωή της.

ΠαράλληλαΜ η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube υπογράμμισε ότι ο πρώην σύζυγός της τής είπε να μην ξαναμιλήσει για εκείνον. Επίσης η Κόνι Μεταξά δήλωσε δημοσίως ότι η Ζόζεφιν την έχει μπλοκάρει στα social media.

Η Κόνι Μεταξά κλήθηκε να απαντήσει και για τον λόγο που ο γάμος της με τον γνωστό πολίστα έλαβε πρόωρο τέλος και ανέφερε ότι χώρισαν διότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός.

«Χωρίσαμε γιατί δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός κι εγώ είμαι full. Το ήξερα από την αρχή ότι ήταν έτσι, απλά δεν άντεξα άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω δεχτεί από άνθρωπο είναι από τον Μάριο, που του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου και συνέχισε και μίλαγε. Τώρα όμως ότι δεν μιλάει και είμαστε καλά. Του το είχα ζητήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές. Επίσης, μου είπε να μην τον αναφέρω ξανά, συγγνώμη Μάριε», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η κόρη του Λευτέρη Πανταζή δήλωσε ότι την ενόχλησε που ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλεσε ως «παιδί του» τον πρώην άντρα της δημοσίως.

«Με ενόχλησε που ο πατέρας μου είπε δημόσια ότι ο Μάριος είναι παιδί του», ανέφερε η Κόνι Μεταξά.

Εν τω μεταξύ όταν ο Fipster τη ρώτησε αν υπάρχουν άτομα, που έχει μπλοκάρει στο Instagram, εκείνη έκανε ακόμα μία αποκάλυψη.

«Εγώ να τους κάνω block; Γνωστά ονόματα; Με έχουν μπλοκάρει η Ζόζεφιν και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη», δήλωσε η Κόνι Μεταξά.

«Τι τους έκανα; Εγώ δεν θα κάνω κανέναν block, γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Έχω κάνει block μόνο τους ανθρώπους που μου έχουν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια», πρόσθεσε.