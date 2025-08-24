Lifestyle

Κωνσταντίνος Γαβαλάς και Ελευθερία Κοντογεώργη: Τίτλοι τέλους στον γάμο τους μετά από τρία χρόνια

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια έγγαμου βίου, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και η Ελευθερία Κοντογεώργη αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, όπως επιβεβαίωσε ο ηθοποιός σε επικοινωνία με το TLIFE
Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς
Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, που παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 και την ίδια ημέρα βάφτισαν τον γιο τους Ερμή, κράτησαν τη σχέση τους πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τον ίδιο τρόπο, διακριτικά και αθόρυβα, πήραν την απόφαση να δώσουν τέλος στον γάμο τους, σύμφωνα με το TLIFE.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς έχουν πάρει χωριστούς δρόμους εδώ και μερικούς μήνες, με τον ηθοποιό να επιβεβαιώνει ο ίδιος το γεγονός σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Η ζωή μετά τον χωρισμό

Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς πέρασε το καλοκαίρι περιοδεύοντας ανά την Ελλάδα με την παράσταση «Υπηρέτης δυο αφεντάδων», ενώ παράλληλα φρόντιζε να περνά χρόνο με τον γιο του, που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του. Ο ίδιος έχει περιγράψει τον ρόλο του πατέρα ως την πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής του.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Konstantinos Gavalas (@gavalaskonstantinos)

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Ελευθερία (@eleftheria_kontogeorgi)

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Ελευθερία (@eleftheria_kontogeorgi)

Από την πλευρά της, η Ελευθερία Κοντογεώργη πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην Κρήτη, μετά από έναν έντονο χειμώνα στον οποίο συμμετείχε στην παράσταση του Γιώργου Λάγιου «Μέσα στο μυαλό σου».

