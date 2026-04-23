Άννα Βίσση: Συνεχίζονται οι εξωτικές διακοπές της – Η συνάντηση με καρχαρία

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας συνεχίζει να απολαμβάνει η Άννα Βίσση, καθώς βρίσκεται σε εξωτικό ταξίδι αναψυχής. Μετά το νησί Μπόρα Μπόρα, επισκέφθηκε και το νησί του Μάρλον Μπράντο.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε την Πέμπτη (23.04.2026) νέα βίντεο από τις διακοπές της και μάλιστα στο ένα φαίνεται ένας καρχαρίας να κάνει τις βόλτες του στο νερό. Η Άννα Βίσση ανέβασε και μία selfie φωτογραφία από την επίσκεψή της σε παραλία του νησιού του Μάρλον Μπράντο.

Η διάσημη τραγουδίστρια προ ημερών ταξίδεψε στην Αμερική για να κάνει Πάσχα μαζί με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα και τους εγγονούς της, Νίκο και Νέστορα, ενώ οι διακοπές της συνεχίζονται στην Γαλλική Πολυνησία.

Η Άννα Βίσση είχε ανεβάσει την Τετάρτη (15.04.2026) μία φωτογραφία στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram από την επίσκεψή της σε παραλία του νησιού Μπόρα Μπόρα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση είχε μοιραστεί και φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία πόζαρε χαμογελαστή στον δρόμο.