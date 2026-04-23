Η Ελένη Ανουσάκη για το πρόβλημα υγείας της: Δύο μέρες έμεινα συνδεδεμένη με μηχανήματα

Η Ελένη Ανουσάκη έκανε μία νέα εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας που ανακάλυψε πρόσφατα ότι πάσχει. Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός διαγνώσθηκε με καρδιακή ανεπάρκεια και έμεινε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο.

Μιλώντας στο Λοιπόν και στον Ανδρέα Θεοδώρου, η γνωστή καλλιτέχνιδα περιέγραψε τις ώρες στο νοσοκομείο, αναφέροντας ότι όλα ξεκίνησαν τις ημέρες του Πάσχα. Μάλιστα, η Ελένη Ανουσάκη περιέγραψε ότι έζησε ένα δράμα.

«Ήταν ένα δύσκολο Πάσχα, πραγματικά δύσκολο και γεμάτο δοκιμασίες. Ήρθα αντιμέτωπη με μια περιπέτεια υγείας που δεν περίμενα, κάτι που με αιφνιδίασε εντελώς. Με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια, μια κατάσταση που με τρόμαξε πολύ. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον και, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά βαραίνουν περισσότερο», δήλωσε η Ελένη Ανουσάκη.

«Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια, συνδεδεμένη με μηχανήματα, ζώντας μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Έζησα ένα δράμα, μια κατάσταση που δεν εύχομαι σε κανέναν και έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και η ηλικία, γιατί – όπως και να το κάνεις – μεγαλώνουμε και το σώμα δίνει σημάδια. Δυο μέρες ήμουν έτσι, πολύ χάλια σε πολύ κακή κατάσταση», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα η Ελένη Ανουσάκη μίλησε για την καρδιακή ανεπάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι καλά, αλλά θα συνεχίζει τις επισκέψεις στο νοσοκομείο.

«Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που με έκανε να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο υπό συνεχή παρακολούθηση. Αλλά τους τρόμαξα με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια και αυτό το πιστεύω βαθιά. Και είμαι καλά τώρα. Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω – θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες για εξετάσεις, ώστε να παρακολουθώ στενά την υγεία μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η γνωστή ηθοποιός είχε μιλήσει ξανά για το πρόβλημα της υγείας της.

«Δεν είχα ποτέ καρδιά, είχα καρδιά για να πονάω, καρδιά για να τραγουδάω, καρδιά για να λυπάμαι, καρδιά για να κλαίω. Είχα μια καρδιά, μέσα στην ψυχή μου. Αλλά αυτή αρρώστησε», είχε αναφέρει η Ελένη Ανουσάκη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».