Κωνσταντίνος Νάζης: Έκλεψαν το αυτοκίνητο του τραγουδιστή στην Υμηττού – «Είναι κρίμα» ξεσπάει ο ίδιος

Θύμα κλοπής έπεσε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Νάζης. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Weekend Live», άγνωστοι του πήραν το αυτοκίνητο που είχε παρκάρει σε κεντρικό σημείο της Υμηττού, χωρίς να καταφέρει να τους σταματήσει κανείς. Ο καλλιτέχνης δήλωσε την κλοπή στην αστυνομία αλλά μέχρι στιγμής, ούτε οι δράστες έχουν εντοπιστεί, ούτε το όχημα έχει βρεθεί.

Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής, η κλοπή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε ακριβώς οι δράστες έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Όπως είπε, προσπάθησε να δει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Κωνσταντίνος Νάζης ανέφερε: «Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα μου στην Αθήνα, ήταν δύσκολη. Εγώ ξεκίνησα τις πρόβες μου, νοίκιασα ένα σπίτι στο Παγκράτι που από κάτω έχει κάποιες θέσεις πάρκινγκ, αλλά εκείνη την ημέρα ήταν όλα γεμάτα και άφησα το αμάξι πάνω στην Υμηττού, σε κεντρικό σημείο.

Την Πέμπτη, όταν πήγα να κάνω την πρόβα μου, δεν υπήρχε το αμάξι εκεί. Ένα χρόνο το είχα περίπου το αμάξι. Έκανα όλες τις νόμιμες ενέργειες, πήγα στην ασφάλεια, δήλωσα την κλοπή αλλά δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα.

Πήγα μόνος μου σε μαγαζιά να ζητήσω να δω υλικό από κάμερες αλλά δεν έχω την δικαιοδοσία για να μου δώσουν το υλικό.

Είναι κρίμα, πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω πως σε όλα τα αμάξια πρέπει να υπάρχει GPS. Την άλλη μέρα κλέψανε ξανά στο ίδιο σημείο ένα αμάξι και επειδή ο άνθρωπος είχε μέσα AirTag, το βρήκε κατευθείαν», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Νάζης.

Ο Κωνσταντίνος Νάζης συμμετείχε στο ελληνικό X-factor 2010-2011, όπου τερμάτισε 7ος. Το 2016, έγινε γνωστός από το τραγούδι «Όταν πονάω το γλεντάω».