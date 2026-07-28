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Γιώργος Καπουτζίδης: Η μαγευτική νυχτερινή εικόνα από το σπίτι του στην Αίγινα που έκλεψε τις εντυπώσεις

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφία από το σπίτι του στην Αίγινα
Γιώργος Καπουτζίδης
NDP Photo
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Ο Γιώργος Καπουτζίδης μοιράστηκε ένα νυχτερινό στιγμιότυπο από την πέτρινη εξοχική κατοικία που διατηρεί στην Αίγινα, αποτυπώνοντας τη θέα προς τη θάλασσα κάτω από το φως του φεγγαριού.

Στη λήψη που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Γιώργος Καπουτζίδης εστίασε στο θαλασσινό τοπίο και τον φωτισμένο ορίζοντα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «No filter. Home».

Στο πλάνο διακρίνεται ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού, όπου ένας αναμμένος ψάθινος φακός πάνω σε χαμηλό τραπέζι και ένας άνετος λευκός καναπές συνθέτουν το σκηνικό της βεράντας, με φόντο τα φώτα της απέναντι ακτής και την ανταύγεια του σεληνιακού φωτός στο νερό.

Το οίκημα διακρίνεται για την κατασκευή του από πέτρα, συνδυάζοντας μοντέρνα έπιπλα, έντονα χρώματα και στοιχεία μεσογειακής αρχιτεκτονικής. Ο ίδιος έχει αναφέρει σε τοποθετήσεις του πως το συγκεκριμένο περιβάλλον αποτελεί τον σταθερό χώρο όπου συγγράφει τα θεατρικά και τηλεοπτικά του έργα.

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