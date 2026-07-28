Πηνελόπη Πλάκα: «Σαν κοινωνία είμαστε ακόμη πολύ πίσω, ζούμε για τους άλλους και τελικά δεν ζούμε για εμάς»

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σημασία της κωμωδίας στη ζωή μας, αλλά και για τις κοινωνικές πιέσεις που, όπως πιστεύει, εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.

Αναφερόμενη στον ρόλο της κωμωδίας, η ηθοποιός Πηνελόπη Πλάκα τόνισε πόσο σημαντική είναι για την καθημερινότητα των ανθρώπων. «Η κωμωδία είναι μια ανάσα για τον κόσμο. Τη θεωρώ τόσο σημαντική όσο και την ίδια την ανάσα. Χωρίς ανάσα δεν ζεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χαρά. Θέλουμε το γέλιο στη ζωή μας, θέλουμε να ξεφύγουμε από τις έγνοιες και τα προβλήματα. Θέλουμε να πάμε κάπου για δυο ώρες και να πούμε “αχ, γέλασα με την ψυχή μου”.»

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Η ηθοποιός στάθηκε επίσης στις κοινωνικές προσδοκίες που συχνά επιβάλλονται στους ανθρώπους, λέγοντας πως ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να ακολουθεί τη δική του πορεία, χωρίς να απολογείται για τις προσωπικές του επιλογές. «Έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα του καθενός μας. Και αυτό αφορά τα πάντα. Την προσωπική ζωή, τις επαγγελματικές επιλογές, όλα. Νομίζω ότι, ως κοινωνία, είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Γιατί να μη ζήσει ο καθένας όπως πραγματικά έχει ανάγκη; Γιατί πρέπει ο διπλανός του να τον ρωτήσει γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμη, γιατί δεν έχει κάνει παιδί ή γιατί δεν είναι στρέιτ; Γιατί να πρέπει να απολογείται;»

Κλείνοντας, η Πηνελόπη Πλάκα υπογράμμισε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι επηρεάζονται από την κριτική των άλλων και καταλήγουν να ζουν σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας και όχι με τα δικά τους θέλω. «Κι έτσι οι άνθρωποι κλεινόμαστε στον εαυτό μας γιατί, καλώς ή κακώς, επηρεαζόμαστε. Αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μήπως δεν πρέπει να πούμε κάτι, μήπως ο άλλος μας κρίνει. Ε, όχι. Δεν γίνεται να ζούμε για τους άλλους. Κι όμως, πολλές φορές αυτό κάνουμε. Ζούμε για τους άλλους και τελικά δεν ζούμε για εμάς. Επικρατεί ένα αλαλούμ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ως κοινωνία. Μου θυμίζει τον Πύργο της Βαβέλ. Ο καθένας μιλάει, αλλά λίγοι πραγματικά επικοινωνούν.»