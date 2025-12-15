Κωνσταντίνος Βασάλος: «Κρατάω κρυφή την προσωπική μου ζωή και για να μη με ματιάσουν»

Σε μία σπάνια συνέντευξη του, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» για την προσωπική του ζωή, τις σχέσεις και τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αναφέρθηκε επίσης και στον λόγο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν έχει πάει στην μαγειρική εκπομπή του στο YouTube «Τι θα φάμε καλέ;».

«Σε ποιον δεν αρέσει να αρέσει. Γενικά δεν φλερτάρω, με φλερτάρουν. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει τον έρωτα, για μένα είναι το επόμενο βήμα σε μια σχέση. Μετά είναι ο γάμος, αν δεις ότι ταιριάζεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις γιορτές, απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, εξηγώντας τον λόγο της επιλογής του. «Δεν θα πω πώς θα γιορτάσω, γιατί με ματιάζουν. Είμαι λίγο προληπτικός, γιατί κάθε φορά που λέω πού πάω και τι κάνω, κάτι παθαίνω. Κρατάω κρυφή την προσωπική μου ζωή και για να μη με ματιάσουν, και για να μη με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι», είπε.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και την Ιωάννα Τούνη, σχολίασε τον τρόπο που επιλέγουν να απαντούν μέσω social media. «Αφού δεν μπορούν να απαντήσουν κάπως διαφορετικά και το κάνουν μέσω social, καλά κάνουν. Δεν ξέρω βέβαια αν ωφελεί τα παιδιά και τη σχέση που έχουν, αλλά εφόσον το επιλέγουν, το σέβομαι», ανέφερε.

Τέλος παραδέχτηκε ότι ίσως χειρίστηκε λάθος μία παλαιότερη δήλωσή του για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου. «Είπα εγώ ότι ο Αλεξάνδρου το κρατάει κρυφό με τη Ρία Ελληνίδου; Τον καλέσαμε στη μαγειρική εκπομπή και γι΄ αυτό δεν ήρθε. Αλλά δεν είπα ψέματα. Βλακεία που το είπα. Μπορεί τα παιδιά να μην ήθελαν να το πουν. Δεν είπα ψέματα, απ’ όσο καταλαβαίνω ισχύει, αλλά συγγνώμη αν τον στενοχώρησα», κατέληξε.