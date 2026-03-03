Κωνσταντίνος Βασάλος: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με έβρισε που είπα ότι έχει σχέση και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου

Τα «πυρά» του στον Δημήτρη Αλεξάνδρου θέλησε να ρίξει ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Youtube.

Ο συμπαρουσιαστής της Σίσσυς Χρηστίδου και πρώην παίκτης του «Survivor» τα έβαλε με το πρώην μοντέλο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και συνεχίζει να διαχειρίζεται τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος κατηγόρησε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που κάποτε τον είχε βρίσει επειδή αποκάλυψε ότι είχε σχέση και τώρα ανέβασε βίντεο με την αγαπημένη του.

Πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έκαναν αναρτήσεις στα social meda, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Ταϊλάνδη, επιβεβαιώνοντας εμμέσως ξανά τη σχέση τους. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε το γεγονός και θυμήθηκε τι είχε συμβεί όταν είχε αποκαλύψει ότι το μοντέλο βρίσκεται σε σχέση.

«Είχα βγει και είχα πει ότι ο Αλεξάνδρου έχει σχέση. Εγώ δεν είχα πει όνομα και αυτός βγήκε και έλεγε ότι λέω βλακείες. Χωρίς να πω όνομα, με καθύβρισε και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο με τη Ρία», είπε όλο νόημα.

«Καλά κάνει και ανεβάζει αλλά πρόσεχε και εσύ Δημήτρη μου αυτά που λες και κάνεις γιατί εκτίθεσαι και εσύ. Ωραίο ζευγάρι είστε, σας χαίρομαι σας βλέπω, να περνάτε όμορφα», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.