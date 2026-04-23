Αθηνά Ωνάση: Η νέα δημόσια εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Νυφικών στη Βαρκελώνη

Η Αθηνά Ωνάση λατρεύει τη μόδα και την κομψότητα και για τον λόγο αυτό επιλέγει οι δημόσιες εμφανίσεις που πραγματοποιεί σπάνια να είναι σε events που αφορούν τα πράγματα που λατρεύει.

Την Τετάρτη (22.04.2026) η «χρυσή κληρονόμος» του Αριστοτέλη Ωνάση βρέθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας για να παρευρεθεί στην επίδειξη μόδας του Stephane Rolland, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Νυφικών που πραγματοποιείται στην πόλη. Η Αθηνά Ωνάση περπάτησε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης και πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον αντιπρόεδρο του brand, Pierre Martinez.

Η 42χρονη κόρη της Χριστίνας Ωνάση βρέθηκε στο fashion show, φορώντας μία εντυπωσιακή κόκκινη ολόσωμη φόρμα, που άφηνε ακάλυπτο τον ένα της ώμο, ενώ από την άλλη πλευρά του ρούχου υπήρχε ένα ένα μακρύ μανίκι σε στυλ κάπας και η ασυμμετρία του μαγνήτιζε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Η Αθηνά Ωνάση ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ το μακιγιάζ της ήταν πολύ natural. Φορούσε ένα nude κραγιόν και είχε τονίσει τα μάτια της με μαύρο μολύβι.

Σημειώνεται ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2026 στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.