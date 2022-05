Επτά μήνες μετά τον αρραβώνα τους, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ ενώθηκαν και επίσημα με τα δεσμά του γάμου. Μάλιστα, την Κυριακή το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης για… 2η φορά σε μια παραμυθένια τελετή στο Πορτοφίνο της Ιταλίας.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ παντρεύτηκαν το απόγευμα της Κυριακής (22.05.2022) στο επιβλητικό Castello Brown, ένα κάστρο που δεσπόζει από τον 16ο αιώνα στο Πορτοφίνο της Ιταλίας. Στον γάμο – όπως ήταν αναμενόμενο – ήταν σύσσωμη η οικογένεια Kardashian/Jenner.

Φωτογραφίες από τον παραμυθένιο γάμο τους ανέβασαν τόσο η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, όσο και ο Τράβις Μπάρκερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό του ζευγαριού ήταν και τα παιδιά τους, ο Mason, η Penelope και ο Reign της Kourtney και τα έφηβα παιδιά του Travis Barker, Landon και Alabama.

Στο πλευρό του ζευγαριού ήταν και τα παιδιά τους, ο Mason, η Penelope και ο Reign της Kourtney και τα έφηβα παιδιά του Travis Barker, Landon και Alabama.

Το ιερό μυστήριο έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο κάποια στιγμιότυπα δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους λαμπερούς καλεσμένους τους. Η κόρη του γαμπρού Alabama ήταν εκείνη που μας έδωσε μια γεύση από τον εντυπωσιακό γάμο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι την Κυριακή παντρεύτηκε για… δεύτερη φορά. Στον πρώτο γάμο, πριν από λίγες ημέρες, η σταρ του «Keeping Up With The Kardashians» εμφανίστηκε με μίνι νυφικό και πέπλο στα μαλλιά. Το νυφικό της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είχε βαθύ ντεκολτέ και κόκκινη καρδιά, ενώ ο ντράμερ των «Blink 182» φορούσε ένα μαύρο σμόκιν. Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι έφυγαν με ένα vintage μαύρο κάμπριο που είχε πάνω τη χαρακτηριστική πινακίδα «μόλις παντρεύτηκαν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη travisbarker (@travisbarker)