Κώστας Καραφώτης: Συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Koukoutsi» μαζί με την Ματθαία Σπιταδάκη

Ο Κώστας Καραφώτης συνεχίζει ακάθεκτος τις απόλυτα επιτυχημένες και sold out εμφανίσεις του, στο «Koukoutsi», επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ελληνικής διασκέδασης.



Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το hot spot διασκέδασης του Πειραιά, γεμίζει ασφυκτικά, με τον Κώστα Καραφώτη να χαρίζει βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Μαζί του, η Ματθαία Σπιταδάκη, με ξεχωριστή σκηνική παρουσία και αυθεντική φωνή, συμπληρώνει ιδανικά ένα σχήμα που εδώ και μήνες έχει κάνει πραγματικά τη διαφορά στη νυχτερινή ζωή της πόλης.



Το πρόγραμμα στο «Koukoutsi Restaurant Bar» είναι κάτι παραπάνω από μια απλή έξοδος. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που παντρεύει μουσικά το χθες με το σήμερα, συνδυάζοντας αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες με σύγχρονους ήχους, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι, χορό και θετική ενέργεια. Και όλα αυτά, με εξαιρετικό φαγητό, ζεστό χώρο και διάθεση που θυμίζει αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Ο Κώστας Καραφώτης και η Ματθαία Σπιταδάκη, συνεχίζουν δυναμικά τις εμφανίσεις τους, με τον κόσμο να τους επιλέγει για μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης, που ξεκινάει από τις 22.00 μ.μ.