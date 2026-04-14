Κώστας Μαρτάκης: Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό γλιστρήσαμε, τον χτύπησα και πέσαμε κάτω, “σκοτωθήκαμε”

Ο Κώστας Μαρτάκης έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην καριέρα του στο μουσικό πεντάγραμμο, στις συνεργασίες του και στη σχέση του με τον Ηλία Ψινάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν την Τρίτη (14.04.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και τα είπε όλα στη Φαίη Σκορδά και την παρέα της. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Μαρτάκης παραδέχτηκε ότι ίσως να μην ταίριαξε με τον Ηλία Ψινάκη στο 100% όταν συνεργάζονταν.

«Εμένα δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% το μάρκετινγκ που κάνει ο Ηλίας Ψινάκης. Μου έκανε καλό, γιατί με έμαθε πάρα πολύ γρήγορα ο κόσμος χωρίς ιδιότητα ακόμα. Δεν είχα δισκογραφία. Δηλαδή βγήκα από ένα παιχνίδι, ένα τηλεοπτικό προϊόν, κι απλά με ξέρανε… και οι πέτρες. Δεν είχα δισκογραφία. Και γι’ αυτό θεωρούσα και άδικο η σύγκριση με τον Σάκη τότε, γιατί ο ένας είχε δισκογραφία, είχε μια πορεία, χρόνων που είχε παλέψει και ο άλλος πήγε σε ένα talent show και απλά βγήκε. Είναι λίγο άσχημη η σύγκριση.

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ’ αρέσει να μετανιώνω. Αφήνομαι. Η λογική μου είναι πάντα… λάθος… τις περισσότερες φορές δηλαδή. Το ένστικτό μου είναι αυτό που με… οδηγεί, και με κρατάει… Τολμώ να πω ότι είναι αλάνθαστο. Αφέθηκα, με το ένστικτό μου.

(σ.σ. Μπορεί να άλλαζα) πολύ μικρές λεπτομέρειες ίσως στο ρεπερτόριο, ας πούμε, να μη με συνδέσει τόσο έντονα ο κόσμος με την ποπ μουσική (σ.σ. και να μη θεωρούμαι) “αντίπαλος” και όλο αυτό που είχε γίνει τότε… Επειδή κι εγώ αγαπάω το λαϊκό τραγούδι, το ελαφρολαϊκό, και τις μπαλάντες… μόνο αυτό ίσως να άλλαζα», παραδέχτηκε ο τραγουδιστής.

«Αλλά γενικά δεν θα άλλαζα τίποτα! Έχω ζήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχω ζήσει πράγματα που δεν τα φανταζόμουνα. Έχω ζήσει πράγματα που θεωρώ ότι άλλοι, μπορεί να μην τα ζήσουνε ποτέ», πρόσθεσε ο Κώστας Μαρτάκης.

Παράλληλα, ο Κώστας Μαρτάκης παραδέχτηκε ότι έχει δεχτεί εργασιακό bullying όσο βρίσκεται στον χώρο του τραγουδιού.

«Από τότε τραγουδάω, το αγαπάω, προσπαθώ, το παλεύω. Έχω δεχθεί εργασιακό bullying. Έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες στη δουλειά μου, μην μπορείς να δουλέψεις σε κάποιο σχήμα, να μην μπορείς να κάνεις σε κάποιες συναυλίες, να υπάρχουν μπλοκαρίσματα… (σ.σ. Η πιο σωστή λέξη είναι τρικλοποδιές αλλά) επειδή είναι της μόδας το bullying, γι’ αυτό το είπα», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην περίοδο που έκανε ένα διάλλειμα στην καριέρα του, τονίζοντας: «Δεν αποχώρησα ακριβώς. Συνέχισα να κάνω συναυλίες, συνέχισα να βγάζω τραγούδια, απλά αποτραβήχτηκα από… το τόσο έντονο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα κιόλας, μια άλλη εποχή, μέσα από ένα talent show, η έκθεση ήταν υπερέκθεση. Δεν ήταν απλά έκθεση. Ήτανε και η συνεργασία μου τότε με τον Ηλία, ήταν όλο πολύ έντονο… Οπότε απασχολούσε αν έβγαλε μια τρίχα, γινότανε χαμός. Με το οτιδήποτε. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε, βγαίνουνε πιο νέοι… δεν επικρατεί αυτή η τρέλα. Γιατί έχω ζήσει να μου τραβάνε μπλουζάκια, να μου τραβάνε τούφες απ’ τα μαλλιά, να ‘ναι κάτω απ’ το σπίτι μου, να μου κλέβουν τις πινακίδες, τα ‘χω ζήσει όλα αυτά. Μεγαλώνοντας, ηρεμούν οι άνθρωποι που σ’ ακολουθούν και απλά σ’ ακούνε περισσότερο. Εγώ αποτραβήχτηκα, ηθελημένα, γιατί ήθελα να βρω το κέντρο μου».

«Με τον μόνο που δεν έχω δουλέψει είναι ο Σάκης Ρουβάς. Ούτε με την Άννα έχω συνεργαστεί, σε σχήμα. Με όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες έχω συνεργαστεί, με τους περισσότερους, σε σχήματα. Με τον Αντώνη Ρέμο, ας πούμε, σε περιοδεία στην Αυστραλία. Έχω δουλέψει με όλους», δήλωσε στη συνέχεια της συνέντευξης ο Κώστας Μαρτάκης.

Επίσης θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Κωνσταντινό Αργυρό και ένα ατύχημα που είχαν πάνω στη σκηνή.

«Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έχω συνεργαστεί στο Ποσειδώνιο. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Κωνσταντίνος τότε ήταν λίγο πιο ψαρωμένος απ’ ό,τι είναι τώρα, σαρώνει πάνω στη σκηνή. Ήτανε λίγο πιο σφιγμένος και νομίζω ότι βοηθούσα λίγο στο να χαλαρώσει. Είχαμε και ένα μικρό ατύχημα πάνω στη σκηνή, γλιστρήσαμε, τον χτύπησα και πέσαμε κάτω, σκοτωθήκαμε…

Ήταν αστείο όμως. Εκείνος σηκώθηκε κατευθείαν πάνω, ξέρεις, να μην τσαλακωθεί κι εγώ έβριζα, καθόμουν… (Γελάει). Είχα πέσει κάτω και γέλαγα πάρα πολύ. Είναι ωραία, είναι καθημερινά πράγματα, δηλαδή μπορεί να συμβούν στον καθένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει, οι άνθρωποι που είμαστε από ‘δω από την κάμερα, πρέπει να ‘ναι όλα τέλεια, δεν έχουν προβλήματα, είναι όλα στην εντέλεια. Κάποια στιγμή, νομίζω, και ο κόσμος το ‘χει καταλάβει αυτό. Και γι’ αυτό νομίζω ότι όλοι οι από ‘δω, είναι λίγο πιο χαμηλά τα πράγματα απ’ όσο θυμάμαι παλιά», δήλωσε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.