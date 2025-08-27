Κώστας Μπίγαλης και Πωλίνα στο πάρτι που οργάνωσε η επιχειρηματίας Δέσποινα Γαβαλά στη Μύκονο

Κώστας Μπίγαλης και Πωλίνα ερμήνευσαν τις μεγάλες επιτυχίες τους και ενθουσίασαν τόσο την Δέσποινα Γαβαλά όσο και τους καλεσμένους της.

Η Δέσποινα Γαβαλά οργάνωσε πάρτι για την ονομαστική της εορτή στο beach bar restaurant «SantAnna» στην Παράγκα όπου κάθε καλοκαίρι αποτελεί στέκι πολλών διάσημων που επισκέπτονται το νησί.

Η ιδιοκτήτρια του Beautyworld, ήταν μια υπέροχη οικοδέσποινα σε ένα λαμπερό πάρτι που έχει γίνει πλέον θεσμός. Κώστας Μπίγαλης και Πωλίνα έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερο εαυτό τους, όπως φαίνεται στα πλάνα του Mykonos Live TV.

Οι καλεσμένοι γεύτηκαν εκλεκτά εδέσματα, ήπιαν άφθονη σαμπάνια και διασκέδασαν με τον Κώστα Μπίγαλη και την Πωλίνα, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Μύκονο για χάρη της Δέσποινας Γαβαλά και τραγούδησαν ζωντανά.