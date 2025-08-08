Κώστας Μπίγαλης: Όταν σε μία χώρα όπου οι άνθρωποι δεν βγάζουν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα, δεν μπορεί να μην υπάρχει άγχος

Η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού» του OPEN «τσάκωσαν» τους Κώστα Μπίγαλη και Πωλίνα οι οποίοι μίλησαν για την διασκέδαση του χθες και σήμερα.

Η Πωλίνα και ο Κώστας Μπίγαλης αναφέρθηκαν στο αίτημα των ανθρώπων για την επιστροφή των ’90s στη διασκέδαση, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε κομβικά σημεία της Ελλάδας.

«Κάθε εποχή έχει διαφορετική διασκέδαση. Αυτή την εποχή που είναι στριμωγμένα τα πράγματα, νομίζω ο κόσμος το έχει ανάγκη», είπε αρχικά η Πωλίνα.

Με τον Κώστα Μπίγαλη να συμπληρώνει: «Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Είναι πιο αγχωτική η σημερινή για διάφορους λόγους. Όταν σε μία χώρα όπου οι άνθρωποι δεν βγάζουν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα, δεν μπορεί να μην υπάρχει άγχος. Όχι όλοι, κάποιοι».

«Την εποχή της κρίσης και του κορονοϊού ήμασταν πάρα πολύ περίεργα, γιατί οι καλλιτέχνες έτσι είμαστε», συνέχισε η Πωλίνα.

«Εμείς είμαστε αγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, δεν είμαστε της υποθέσεως…», ρίχνοντας τα βέλη του προς όλες τις κατευθύνσεις ο Κώστας Μπίγαλης

Με την πρόταση να ολοκληρώνει η Πωλίνα: «..των αρπακτικών».