Κωστής Σαββιδάκης: Κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη μου, έκανα εξετάσεις και σε τρεις μέρες μπήκα χειρουργείο

Ο Κωστής Σαββιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης και περιέγραψε στην Αθηναϊδα Νέγκα, πώς πήρε την απόφαση να κάνει εξετάσεις, που έδειξαν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πλέον είναι υγιής και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Τα δύσκολα για τον ηθοποιό ανήκουν στο παρελθόν, όμως ο ίδιος δεν τα ξεχνάει.

Όπως ανέφερε ο Κωστής Σαββιδάκης, πήρε την απόφαση να κάνει εξετάσεις, μετά από προτροπή ιερέα στην εκκλησία που βρισκόταν. Εκεί, βίωσε κάτι που ο ίδιος θεωρεί σημαδιακό: «Πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους και κάποια στιγμή μου είπε ο παππάς να πάω να με σταυρώσει, πήγα και κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη μου. Ο παππάς μου είπε να πάω να κάνω μερικές εξετάσεις σε εκείνο το σημείο. Έκανα – να είναι καλά η γιατρός μου – και σε τρεις μέρες μπήκα για χειρουργείο».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε στην ίδια ενότητα της συζήτησης: «Κάπνιζα τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα… Μαζεύτηκα λίγο μετά. Γενικά νομίζω ότι αφήνομαι στην υψηλή προστασία, στη δουλειά, σε σχέση με ανθρώπους. Λέω ότι αν είναι θέλημά Του, θα βγει. Όλους μας προστατεύει, το θέμα είναι πόσο πιστεύουμε σε αυτή την προστασία, και πόσο αφηνόμαστε. Νομίζω ότι είναι όλα γραμμένα» είπε ο Κωστής Σαββιδάκης.

Στο παρελθόν είχε αναφέρει ότι χρειάστηκε να εισαχθεί στην εντατική λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες. Ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «του έκαψαν τα πνευμόνια» λόγω της χορήγησης 100% οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, κάτι που του προκάλεσε περαιτέρω επιπλοκές.

Ο Κωστής Σαββιδάκης είναι Έλληνας ηθοποιός με καταγωγή από τη Ρόδο. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του παπά-Γρηγόρη στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» (2019-2022).