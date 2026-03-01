Ξένια Βέρρα: «Πριν κοιµηθώ τα βράδια, ακούω πάντα τους Χαιρετισµούς της Παναγίας, µόνο αυτοί ηρεµούν την ψυχή µου»

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε η τραγουδίστρια, Ξένια Βέρρα, με εκείνη να μιλάει για πολλά προσωπικά της θέματα.

Η Ξένια Βέρρα αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τον Θεό, το θαύμα που έχει βιώσει, αλλά την ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και οκτώ χρόνια.

Ποια η σχέση σας µε τον Θεό;

Η πιο σημαντική, πιστεύω πολύ. Πριν κοιμηθώ τα βράδια, ακούω πάντα τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, µόνο αυτοί ηρεμούν την ψυχή µου. Είναι το φάρμακο της ψυχής µου.

Έχετε βιώσει ποτέ θαύμα;

Φυσικά και το έχω βιώσει. Το 2018 είχε αρρωστήσει ο πατέρας µου και είχα γίνει ένα ράκος. Οι γιατροί µας έλεγαν ότι, σύμφωνα µε τα βιβλία τους, το προσδόκιμο ζωής του μπαμπά µου ήταν έξι μήνες. Θύμωσα τόσο πολύ μαζί τους, που είπα στον εαυτό µου ότι κανένα βιβλίο Ιατρικής δεν θα ορίσει το πόσο θα ζήσει ο πατέρας µου. Στράφηκα στην Παναγία και στον Άγιο Λουκά τον γιατρό. Μέχρι να βγουν οι βιοψίες του πατέρα µου, χρειάστηκαν τρεις µήνες. Εγώ κάθε βράδυ ξυπνούσα ανά µία ώρα και προσευχόμουν στην Παναγία και στον Άγιο Λουκά. Οι βιοψίες βγήκαν αρνητικές και εν έτει 2026 ο πατέρας µου είναι ακόμη μαζί µας.

Έχετε κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία;

Κάνω οκτώ χρόνια και νιώθω ότι δεν θέλω να σταματήσω ποτέ. ∆εν µε μεταμόρφωσε ως άνθρωπο απλώς, μεταλλάχθηκα πλήρως. Έπειτα από μια κακοποιητική σχέση που είχα, ένιωσα την ανάγκη να βρω τις ισορροπίες µου µε έναν ειδικό. Είχα χάσει τον εαυτό µου και δεν µε αναγνώριζα. Στο όνομα του έρωτα είχα γίνει έρμαιο. Ευτυχώς είχα έναν άγγελο δίπλα µου και προστάτευσε την ψυχή µου. Και σήμερα είμαι εδώ, καλύτερη, πιο ήρεμη και πιο φωτεινή από ποτέ. Όσοι µε γνώριζαν πριν και μετά τη θεραπεία µε ρωτάνε τι έχω κάνει και είμαι άλλος άνθρωπος. Η απάντηση είναι µία, τα βρήκα µε µένα και έβαλα τη δική µου ψυχή σε προτεραιότητα και πάνω από όλους και όλα.