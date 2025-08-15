Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη για τους κατηγορούμενους για εμπρησμό στην Πάτρα: «Εμάς ποιος θα μας προστατεύει από τέτοια τέρατα»

Ένας 19χρονος και έναν 27χρονος κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Η Ιωάννα Τούνη που όταν η Ελλάδα καιγόταν ήταν ακόμα στην Ίμπιζα για τον εορτασμό των γενεθλίων της θέλησε να πάρει θέση στο ζήτημα και ξέσπασε εναντίον των φερόμενων εμπρηστών.

Η γνωστή influencer τις τελευταίες ώρες έχει σταματήσει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές με τους φίλους της στην Ισπανία και αναδημοσιεύει στο Instagram ειδήσεις που αφορούν τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν σπίτια και περιουσίες σε όλη τη χώρα, στην Πάτρα, την Πρέβεζα, τη Χίο και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο (15.08.2025) η Ιωάννη Τούνη ξέσπασε δημοσίως, τονίζοντας ότι κάποιος πρέπει να τη προστατεύσει από τα τα «τέρατα».

Με τη λέξη «τέρατα» η επιχειρηματίας αναφερόταν στους νεαρούς άντρες που είναι κατηγορούμενοι για εμπρησμό στην Πάτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος δεν επιβάλλει τα πρόστιμα που αρμόζουν σε τέτοιες περιπτώσεις εγκλημάτων.

«Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπα τους για να τους “προστατεύσουμε” (;). Εμάς ποιος θα μας προστατεύει από τέτοια τέρατα;

Ο νόμος σίγουρα όχι, αμφιβάλλω εάν θα μπούνε φυλακή έστω για λίγους μήνες… Πόση ντροπή για την χώρα που ζούμε.

Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη – για πολλοστή φορά – δεν θα δούμε…», ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη.

Πριν από λίγες ώρες η Ιωάννα Τούνη και η φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη, εισέπραξαν μηνύματα οργής και αποδοκιμασίας. Οι χρήστες των social media την κατηγόρησαν ότι διασκεδάζει και προβάλλει την πολυτελή ζωή της, ενώ καίγεται όλη η Ελλάδα.