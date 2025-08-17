Ξέσπασε η Νένα Χρονοπούλου: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης τρελός δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν είναι εκμεταλλευτής ψυχών»

Στο Δρομοκαΐτειο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης και πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz έχουν αναφερθεί στην περιπέτεια που περνάει, στηρίζοντάς τον δημοσίως. Η Νένα Χρονοπούλου θέλησε να υπερασπιστεί με θάρρος τον γνωστό τραγουδιστή υπογραμμίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος με πολλά χαρίσματα.

Έτσι δημοσίευσε στο Facebook μία μακροσκελή ανάρτηση το Σάββατο (16.08.2025) και μίλησε δημοσίως για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, η Νένα Χρονοπούλου τόνισε ότι είναι σπουδαίος καλλιτέχνης που έχει αγαπήσει το κοινό κάθε ηλικία και πως είναι «αυτόφωτος».

«Είμαι σίγουρη πως ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να “γυρίσει στα παλιά” να γυρίσει το χρόνο πίσω και να μην έχει προδοθεί…

Ναι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, μπορεί να κάνουν υπερβολές πολλές φορές για να γίνουν “ένα” με το κοινό τους ειδικά όταν οι εποχές έχουν αλλάξει, και ναι η προσωπική ζωή των καλλιτεχνών μπαίνει χιλιάδες φορές στο μικροσκόπιο περισσότερο από περιέργεια και λιγότερο από ενδιαφέρον, ξεχνώντας πως κανένας καλλιτέχνης δεν έχει εισβάλει σε κανενός το σπίτι με σκοπό το φτηνό κουτσομπολιό.

Όμως εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί ο Γιώργος είναι καλλιτεχνάρα, είναι άνθρωπος που ξέρει να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες που έχει το κοινό του που τον ακολουθεί πιστά χρόνια τώρα, έχει απίστευτο χιούμορ, είναι καλός φίλος, είναι καλός συνάδελφος, είναι έντιμος, είναι ειλικρινής, δοτικός και ψυχάρα!

Όλα αυτά είναι ο Γιώργος τρελός όμως δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν είναι εκμεταλλευτής ψυχών, είναι δουλευταράς και ότι έχει καταφέρει είναι δικό του, γιατί είναι “αυτόφωτος”, δεν το δανείστηκε από κανέναν για να του το επιστρέψει, του ολοκληρωτικά!

Και ναι, είναι εύκολο να σου κάνει η οικογένεια σου εισαγγελική παραγγελία και να σε οδηγήσουν σε δομή ψυχικής υγείας, το δύσκολο είναι να κρατηθείς μετά από κάποιες ημέρες όταν είσαι υγιής ψυχικά και τότε… Αρχίζουν τα δύσκολα.

Τότε όμως ο Γιώργος δε θα είναι μόνος του, θα είμαστε όλοι μαζί του, γιατί απλά είναι αυτός που είναι…

Ας ευχηθούμε να ηρεμήσει ένας καλός άνθρωπος και ένας τεράστιος καλλιτέχνης!», έγραψε η Νένα Χρονοπούλου, θέλοντας να στηρίξει δημοσίως τον Γιώργο Μαζωνάκη.