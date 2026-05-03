Νικόλας Ραπτάκης: Κάναμε μια κουβέντα με την Άννα Βίσση, αγκαλιαστήκαμε και είπαμε “τέλος εδώ”

Για το τέλος της συνεργασίας με την Άννα Βίσση και για όλα όσα πήρε από εκείνην τα τελευταία 10 χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νικόλας Ραπτάκης στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

«Ήταν πολύ ωραία τα 10 χρόνια συνεργασίας με την Άννα Βίσση. Γίναμε οικογένεια, κανονικότατη οικογένεια. Η τελεία μπήκε, για μένα, 100% την κατάλληλη στιγμή» παραδέχθηκε, αρχικά, ο νεαρός τραγουδιστής το μεσημέρι της Κυριακής (03.05.2026).

«Εδώ και δυο τρία χρόνια, μου ‘χει πει και η ίδια ότι “όποτε θες, εδώ είμαι, μου λες ανοιχτά… εγώ φεύγω”. Κάναμε μια κουβέντα τον Γενάρη και ο καθένας από τη μεριά του είπε ότι “εγώ θέλω αυτό, εγώ αυτό” και πολύ αγαπημένα αγκαλιαστήκαμε και είπαμε… τέλος εδώ», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω πάρει εμπειρία από την Άννα Βίσση, σοβαρό γαλόνι. Είναι τρομερή η έμπνευση, η ενέργεια της είναι σοκαριστική και για εμάς που την βλέπουμε».

«Λες, κάποια στιγμή, έλα κούκλα μου, σταμάτα, δεν το πιστεύω ότι είσαι ακόμα στη σκηνή πάνω! Τρομερή έμπνευση αυτό το πράγμα» είπε κλείνοντας ο Νικόλας Ραπτάκης.