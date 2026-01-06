Lifestyle

Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Μούδιασα από τον θάνατό του, δεν πρόλαβε να χαρεί την ξεκούρασή του»

«Συγκλονίστηκα, τον ήξερα από πάρα πολύ μικρός, ήταν μέσα στο σπίτι μας, ήταν φίλος του πατέρα μου», εξομολογήθηκε
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Φωτογραφία αρχείου NDP

«Συγκλονίστηκα, είναι τεράστια απώλεια και ο χειρότερος τρόπος για να μπει αυτή η χρονιά», σχολίασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του αγαπημένου δημοσιογράφου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων, μίλησε από καρδιάς ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι το μόνο που σκέφτομαι από την ώρα που το έμαθα. Συγκλονίστηκα, τον ήξερα από πάρα πολύ μικρός, ήταν μέσα στο σπίτι μας, ήταν φίλος του πατέρα μου», είπε αρχικά.

«Δεν έχω λόγια, μούδιασα και ακόμα και τώρα, που έχουν περάσει πολλές ώρες, είναι κάτι συγκλονιστικό. Βλέπω πώς το αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι του χώρου, αυτοί που δούλεψαν πολλά χρόνια κοντά του», συνέχισε.

«Εγώ τον ήξερα πιο πολύ σαν οικογενειακό φίλο. Είναι τεράστια απώλεια και ο χειρότερος τρόπος για να μπει αυτή η χρονιά. Το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να χαρεί την ξεκούρασή του. Είναι μια φοβερή απώλεια», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

