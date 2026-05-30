Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»

«Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια
Ελένη Φουρέιρα
H Ελένη Φουρέιρα / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ελένη Φουρέιρα έχει καταφέρει να χτίσει μία λαμπερή καριέρα στο τραγούδι και ταυτόχρονα δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη της συλλογή με μαγιό και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι». Τα όσα είπε η Ελένη Φουρέιρα προβλήθηκα το Σάββατο (30.05.2026).

«Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι. Τα Mad VMA eίναι το μεγαλύτερο event της χρονιάς, δεν μπορείς να λείψεις από εκεί. Είναι χαρά μας που μας καλούν», παραδέχτηκε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

Αμέσως μετά είπε τη γνώμη της για τον Akyla, υπογραμμίζοντας: «Το ότι τον αγαπάνε τόσο πολύ, το ότι τον στηρίζουν ακόμη τόσο πολύ, το ότι έχει πάρει αυτή την αγάπη είναι πιο σπουδαίο από μία καλή θέση».

Επίσης η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

«Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision. Το ήθελα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Είναι κάτι, το οποίο έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω όμως όχι γιατί ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε

«Η Dara είναι απίστευτη και χαιρόμαστε πολύ που θα είναι στα Mad VMA. Έχει τρομερό εκτόπισμα και της άξιζε η πρώτη θέση», ανέφερε ακόμα για τη Βουλγάρα νικήτρια του διαγωνισμού. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
363
193
72
66
65
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ναταλία Γερμανού: Η Γωγώ Μαστροκώστα κέρδισε και τις δυο μάχες με τον καρκίνο, κουράστηκε κι αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά
«Μου έλεγε για για το πώς είχε ερωτευτεί τον Τραϊανό Δέλλα και ότι ξαφνικά η ζωή της είχε αποκτήσει νόημα και ουσία», αποκάλυψε ακόμα η παρουσιάστρια
Γωγώ Μαστροκώστα
Newsit logo
Newsit logo