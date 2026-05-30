Ναταλία Γερμανού: Η Γωγώ Μαστροκώστα κέρδισε και τις δυο μάχες με τον καρκίνο, κουράστηκε κι αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά

Με λόγια αγάπης και ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Ναταλία Γερμανού για τη Γωγώ Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας ότι τους έδενε μία δυνατή φιλία.

Η γνωστή παρουσιάστρια το Σάββατο (30.05.2026) αναφέρθηκε στον πρόσφατο θάνατο της 46χρονης γυμνάστριας μέσω της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού υπογράμμισε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα είχε κερδίσει και τις δύο μάχες με τον καρκίνο.

«Θέλω να μου επιτρέψετε να πω δύο λογάκια, πολύ σύντομα. Δεν θα ‘ναι παραπάνω γιατί θα, άμα πω παραπάνω θα συγκινηθώ. Πέρασα μία εβδομάδα πάρα πολύ, βαριά ψυχολογικά, πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Μιλάω για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά πολλά χρόνια και την είχα πολύ μες στην καρδιά μου. Λίγες φορές έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα.

Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ένα καλοκαίρι που η Γωγώ τραγουδούσε μαζί με τον Γιώργο Γιαννιά, θυμάμαι στο καμαρίνι της, να μου μιλάει για τον Τραϊανό. Να μου μιλάει για το πώς είχε ερωτευτεί αυτόν τον άνθρωπο και ότι ξαφνικά η ζωή της είχε αποκτήσει νόημα και ουσία.

Την αγαπούσα πάρα πολύ, την αγαπώ ακόμα και δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θέλω να σας πω άλλα πράγματα γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ μέσα μου “γρατζουνισμένη” ψυχολογικά. Δεν θα πω πιο βαριά κουβέντα, γιατί αν είμαι εγώ σακατεμένη, τότε οι δικοί της άνθρωποι τι θα πρέπει να πούνε; Με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της.

Δεν θα πω λέξεις όπως “νικήθηκε”, “έχασε τη μάχη”, καμιά μάχη δεν έχασε. Η Γωγώ τις κέρδισε και τις δυο της μάχες με τον καρκίνο. Κουράστηκε, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και θα είναι για πάντα στην αγκαλιά του αγαπημένου της, χαμογελαστή. Στέλνω την αγάπη μου και στον Τραϊανό και στη Βικτώρια και της εύχομαι “καλό και ξεκούραστο ταξίδι” εκεί στους αγγέλους που ανήκει», είπε συγκινημένη η Ναταλία Γερμανού.