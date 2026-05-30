Αμαλία Κωστοπούλου: Ο χορός της Τζένης Μπαλατσινού δίπλα στον Πέτρο Κωστόπουλο

To βράδυ του Σαββάτου (30.05.2026) η Aμαλία Κωστοπούλου παντρεύεται με θρησκευτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της Τζέικ Μέντγουελ στην Ελλάδα και μία ημέρα νωρίτερα το γιόρτασαν με ένα μεγάλο πάρτι. Εκεί ήταν φυσικά και οι γονείς της, Τζένη Μπαλατσινού και Πέτρος Κωστόπουλος.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, που έχει παντρευτεί με τον αγαπημένο της με πολιτικό γάμο τον επιχειρηματία στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, ετοιμάζεται να ντυθεί ξανά νυφούλα στο πλάι του. Στο λαμπερό πάρτι που διοργάνωσαν πριν από το μυστήριο, η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε με την ψυχή της, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος βρισκόταν δίπλα της και διασκέδαζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια χόρεψε ζεϊμπέκικο το τραγούδι «Το δίχτυ», σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου που ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Ρεμπέτικο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ έχουν επιλέξει έναν διακριτικό και ρομαντικό χώρο τόσο για το μυστήριο όσο και για τη δεξίωση που θα ακολουθήσει.

Περίπου 350 καλεσμένοι από το εξωτερικό αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις εκδηλώσεις, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται και πρόσωπα από την ελληνική showbiz και τον επιχειρηματικό κόσμο.