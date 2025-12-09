Λένα Δροσάκη: Αινιγματική απάντηση σε ερώτηση για το αν θα γίνει κουμπάρα στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, βρίσκονται στην τελική ευθεία για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2026. Η Πάρος ήταν το νησί που επέλεξαν και έχουν ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες, ώστε τα πάντα να είναι όπως επιθυμούν. Η Λένα Δροσάκη θα είναι η κουμπάρα του ζευγαριού, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Δεν θα απαντήσω αν θα είμαι κουμπάρα στον γάμο της Οικονομάκου, το ξέρετε πολύ καλά γιατί θέλω να συνεχίσω να είμαι φίλη της» απάντησε η Λένα Δροσάκη σε σχετική ερώτηση που της έγινε από ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών.

Όσον αφορά στη δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα για τον δεύτερο γάμο της Αθηνάς, η ηθοποιός απάντησε: «Καλό είναι να αφήνουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που αυτοί επιθυμούν και όχι εμείς τι θα επιθυμούσαμε να κάνουν οι άλλοι.

Είναι κακό γενικά να σχολιάζουμε ότι εκείνη φοράει κοντά, εκείνη φοράει μακριά, γιατί το είδα και αυτό πρόσφατα, ότι είναι της μόδας λένε να βγαίνουμε χωρίς παντελόνι. Παιδιά, ας αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουνε, γιατί και οι ίδιοι άνθρωποι που σχολιάζουν, κάνουν αυτό που θέλουν».

