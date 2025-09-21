Λένα Δροσάκη για τη «δύσκολη» ερώτηση που της έκανε ο γιος της: Προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να μου πει

Η Λένα Δροσάκη παραμένει σταθερά επικεντρωμένη στην ανατροφή του γιου της. Η ηθοποιός μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» για τη σχέση που προσπαθεί να χτίσει μαζί του, αλλά και για ερωτήσεις που δυσκολεύεται να απαντήσει.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο χωρισμός τους ήταν αθόρυβος και οι δυο γνωστοί ηθοποιοί προσπάθησαν να διατηρήσουν αρμονικές σχέσεις για χάρη του γιου τους, Αναστάση. Ο μικρός είναι 5 ετών και τόσο ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης όσο και η Λένα Δροσάκη του έχουν μεγάλη αδυναμία.

Το πρωί της Κυριακής (21-09-2025) η ηθοποιός αποκάλυψε την ερώτηση που δέχτηκε πρόσφατα από τον γιο της και της προκάλεσε ερωτήματα: «Μου κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Μια μέρα με ρώτησε γιατί είμαι μόνη μου. Πιο πολύ προσπαθούσα να καταλάβω πώς του ήρθε αυτό.

Τον ρωτούσα γιατί το λέει αυτό, αφού είμαστε οικογένεια, έχω παρέες, έχω φίλους. Προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να μου πει παρά να του απαντήσω. Τι άκουσε; Τι ερέθισμα πήρε και του ήρθε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ακόμη δεν έχω εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη» είπε η Λένα Δροσάκη.

«Η σχέση μας με τη Λένα χτίστηκε μετά τον χωρισμό. Συζητάμε πολύ για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε και να βοηθήσουμε και τον γιο μας» είχε πει το καλοκαίρι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.