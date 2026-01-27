Λένα Δροσάκη: «Η μαμά μου με είχε ρωτήσει αν είμαι γκέι, με ρώτησε μετά το λύκειο, αν μου αρέσουν τα κορίτσια»

«Ακόμα παλεύω με το να βρω το γυναικείο μου κομμάτι», είπε η Λένα Δροσάκη στις νέες δηλώσεις της.

Στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή βρέθηκε καλεσμένη η Λένα Δροσάκη. Η ηθοποιός μίλησε για το γυναικείο κομμάτι της, που ακόμα, όπως λέει, ψάχνει να το βρει.

«Εγώ έχω τρία αγόρια αδέρφια, εγώ είμαι η μικρότερη. Μέσα σε τόση αντρίλα, δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό μου, αυτό το γυναικείο κομμάτι μου», είπε αρχικά η Λένα Δροσάκη.

Η Λένα Δροσάκη είπε στη συνέχεια: «Ακόμα παλεύω με το να βρω το γυναικείο μου κομμάτι. Η μαμά μου με είχε ρωτήσει αν είμαι γκέι, με ρώτησε μετά το λύκειο, αν μου αρέσουν τα κορίτσια. Εγώ ήμουν αγοροκόριτσο, αλλά δεν αναρωτήθηκα ποτέ για τη φύση μου».

Για τον Γιώργο Καπουτζίδη και τις Σέρρες, η Λένα Δροσάκη απάντησε: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν σαν να έγινε η μαμά όλων μας, όλων αυτών των παιδιών που δεν είχαν πάρει αποδοχή και μας έκανε όλους μια αγκαλιά».