Λένα Δροσάκη: «Η σχέση μου με τον γιο μου είναι µια συνεχής προσπάθεια, όπως όλες οι σχέσεις άλλωστε»

Για τη μοναδική σχέση που έχει χτίσει με τον γιο της, Αναστάση, μίλησε η Λένα Δροσάκη σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Η γνωστή ηθοποιός που έχει αποκτήσει τον γιο της από τη σχέση της με τον επίσης ηθοποιό, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, μίλησε στο στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών. Μάλιστα, η Λένα Δροσάκη εξομολογήθηκε ότι τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής της ήταν όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος.

«Θα σου µιλήσω για τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής µου. Ήταν όταν έµαθα ότι είµαι έγκυος στον Αναστάση. Πραγµατικά, ήταν µια προσωπική ανάσταση ψυχής! Όλη µου η ζωή ήταν µια έναρξη», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον μικρούλη, η οποία εξελίσσεται συνεχώς.

«Η σχέση µου µε τον Αναστάση χτίζεται µέρα τη µέρα, στιγµή τη στιγµή και δεν το λέω έτσι τυπικά. ∆ιότι η ανάπτυξή του, κάθε του στάδιο, χρειάζεται και διαφορετική αντιµετώπιση από µένα και εγώ προσπαθώ να αφουγκραστώ τις ανάγκες του και να συνδυαστούν µε τις δικές µου. Είναι µια συνεχής προσπάθεια, όπως όλες οι σχέσεις άλλωστε»

«Η νέα χρονιά θέλω να µας φέρει περισσότερη ανθρωπιά, να µην ξεχάσει οπωσδήποτε να έχει µέσα υγεία και ειρήνη για όλους µας», δήλωσε ακόμα η Λένα Δροσάκη.