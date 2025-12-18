Λένα Μαντά: Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση μαζί του

Για τη σχέση που είχε με τους γονείς της, ιδίως με τον πατέρα της, μίλησε η Λένα Μαντά σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η γνωστή συγγραφέας ήταν καλεσμένη το πρωινό της Πέμπτης (18.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβάλλεται στο πρόγραμμα του Alpha και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου. Μεταξύ άλλων, η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε ότι δεν είχε καθόλου σχέσεις με τον πατέρα του και καμία καλή ανάμνηση μαζί του.

«Δεν είχα καθόλου καλή σχέση με τους γονείς μου. Ειδικά με τον πατέρα μου δε θα έλεγα ότι είχα κακή σχέση, δεν είχα σχέση. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, 2 – 3 χρόνια μετά, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και έχω έναν αδελφό με τον οποίο μια χαρά είναι οι σχέσεις μας», τόνισε αρχικά η συγγραφέας.

«Με τον ίδιο τον πατέρα μου, όμως, δεν είχα καμία σχέση. Δεν έχω ούτε μία ανάμνηση μαζί του, καλή. Αδιαφορία ναι. Με την μάνα μου ήταν απλά πολύ έντονη η σχέση, ήταν πολύ καταπιεστική», πρόσθεσε.

«Τον άντρα μου, τον Γιώργο τον γνώρισα λίγο πριν κλείσω τα 19 μου χρόνια οπότε είχαμε μια πορεία 40 χρόνων σχεδόν. Ο γιος μου γεννήθηκε στη δεκαετία του ’80, η κόρη μου αρχές της δεκαετίας του ’90 και ήταν άλλα τότε.

Ο Γιώργος δούλευε, είχε αφήσει σε μένα την ανατροφή των παιδιών και ήταν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Κάναμε πολύ νέοι παιδιά και είχαμε άγνοια κινδύνου, δηλαδή ήμουν 21 όταν έκανα τον γιο μου», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Λένα Μαντά στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.