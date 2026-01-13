Λέων Γιοχάη: Με το ΑΙ δεν θα υπάρχει καρκίνος σε 10 χρόνια από τώρα, θα γίνει slow down στο γήρας

Ο Λέων Γιοχάη βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «ΕQ» στο Action 24 και εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα στο μέλλον. Όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας που έγινε γνωστός στο παρελθόν από το «Dragons’ Den», σε λίγα χρόνια από σήμερα, ο άνθρωπος θα καταφέρει με τη χρήση ΑΙ να νικήσει οριστικά τον καρκίνο και θα μπορέσει να επιβραδύνει τον χρόνο, ώστε τα γηρατειά να έρχονται αργότερα.

Ο Λέων Γιοχάη έδειξε ενθουσιασμένος από τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Παραδέχτηκε πως ο ίδιος μιλάει καθημερινά 10 ώρες με το ΑΙ για διάφορα θέματα που τον απασχολούν. Σε άλλο σημείο μίλησε για τα προσωπικά του και ανέφερε ότι στρεσάρεται κατά περιόδους για τα οικονομικά του.

«Με το ΑΙ δεν θα υπάρχει καρκίνος σε 10 χρόνια από τώρα. Κάθε μέρα γίνονται 100 ανακαλύψεις. Η εταιρεία που τρέχει τα μοντέλα δεν θα χρειάζεται να περιμένεις για τα τεστ 10 χρόνια. Θα λυθούν οι μισές ασθένειες, για να μην πω όλες. Σε 5-10 χρόνια δεν θα γυρνάμε. Θα γίνει slow down στο γήρας και σιγά σιγά θα πηγαίνει προς τα πίσω», αναφέρει ο Λέων Γιοχάη.

«Το ΑΙ τρέχει τα μοντέλα πάρα πολύ. Άρα καλό θα κάνει σίγουρα. Το κακό είναι ότι εμείς πρέπει να βάλουμε κόφτη. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα σε έναν υπολογιστή και να ρωτάς συνέχεια. Είναι εθιστικό… Εγώ μιλάω 10 ώρες με το ΑΙ. Πιστεύω όμως ότι θα βγάλει δέκα φορές πιο καταθλιπτικούς ανθρώπους», τονίζει σε άλλο σημείο ο επιχειρηματίας.

«Αυτό που ζω με το ΑΙ τώρα, αν το είχα 20 χρόνια πριν… Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να κάνω όλα όσα θέλω» εξομολογείται ο Λέων Γιοχάη.

«Με πιάνει στρες όταν δεν βγάζω λεφτά. […] Ένιωσα… βιασμένος όταν μου έκλεισαν τους λογαριασμούς. Το Bitcoin δεν μπορεί να στο κλείσει κανένας», τονίζει σε άλλο σημείο ο Λέων Γιοχάη.

«Για να γίνεις επενδυτής, πρέπει να σηκώνεις λεφτά από άλλους επενδυτές» είχε πει ο Λέων Γιοχάη σε παλαιότερη συνέντευξή του.