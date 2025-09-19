Λευτέρης Πανταζής: «Ο Μάριος Καπότσης είναι φίλος μου, δεν μπορεί να μου απαγορεύσει η Κόνι Μεταξά να κάνω παρέα»

Τον περασμένο Ιούνιο η Κόνι Μεταξά είχε εξομολογηθεί δημοσίως ότι την ενοχλεί η στενή σχέση του πατέρα της με τον πρώην σύζυγό της και ο Λευτέρης Πανταζής δίνει τη δική του απάντηση για τη φιλία του με τον Μάριο Καπότση.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Όταν εκείνος τον ρώτησε για όσα είχε πει στον ίδιο η Κόνι Μεταξά για το δέσιμο που έχει ο Λευτέρης Πανταζής με τον Μάριο Καπότση εκείνος εξέφρασε τη δική του θέση.

«Θα πω ότι είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει. Εγώ κάνω χρόνια παρέα με σένα, επειδή δε θέλει η κόρη μου ξαφνικά εσένα για κάποιο λόγο, εγώ πρέπει να κόψω τους δεσμούς μου μαζί σου; Πώς θα το δικαιολογήσω; Πόσω μάλλον αν έχουμε και κάποιες δουλειές μαζί. Κάνω πράγματα γενικά και σαν επιχειρηματίας», είπε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής για τη σχέση του με τον Μάριο Καπότση.

«Με έναν άνθρωπο που ζούσαμε στο ίδιο σπίτι 6 χρόνια, έχουμε δεθεί και σαν φίλοι. Ξαφνικά εσύ θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Εγώ μαζί σου είμαι, το παιδί μου είσαι, θέλω να είσαι καλά και όποτε με χρειάζεσαι πάντα εκεί θα είμαι. Δεν μπορείς όμως να μου απαγορεύσεις να κάνω παρέα με τους φίλους και συνεργάτες μου επειδή έτσι θέλεις. Δεν είναι σωστό νομίζω. Με τον Μάριο Καπότση βρέθηκα κάποιες φορές μέσα στο καλοκαίρι. Μακάρι να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος στην προσωπική του ζωή. Δεν θέλω να ρωτάω τέτοια πράγματα», πρόσθεσε μετά το 06.00 λεπτό, απευθυνόμενος στην κόρη του.

Σημειώνεται ότι η Κόνι Μεταξά είχε αναφέρει ότι η σχέση της με τον πατέρα της είναι «καλή αλλά μπερδεμένη» και στη συνέχεια είχε ξεσπάσει για το δέσιμο ανάμεσα στον Λευτέρη Πανταζή και τον Μάριο Καπότση.

«Εμένα αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί, γιατί δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος να φύγει όλο αυτό το σύννεφο από πάνω μας. Ναι, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους να πάρει ο καθένας λίγο την απόστασή του και μετά ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουν. Με ενοχλεί. Πρώτη φορά το λέω. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μη μιλάει ο ένας στον άλλον (σ.σ. ο Μάριος Καπότσης με τον Λευτέρη Πανταζή). Αλλά με ενοχλεί, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος, δεν είμαστε στη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν είναι που τα κάνουν αυτά; Δεν είμαστε», απάντησε η Κόνι Μεταξά.