Λίαμ Πέιν: «Τα social media μας προκάλεσαν μόνιμη ζημιά», λέει η οικογένεια του

Η οικογένεια του ποπ σταρ και πρώην μέλους του γκρουπ One Direction, Λίαμ Πέιν, επέκρινε τα social media για την πρόκληση «απερίγραπτης, διαρκούς ζημιάς» για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν και κάλυψαν την υπόθεση του θανάτου του.

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε το πρωί της Κυριακής (02.03.2025), η οικογένεια του Λίαμ Πέιν είπε ότι η επίμονη «προσοχή και οι εικασίες» στον Τύπο είχαν μεγάλο αντίκτυπο στα βάσανά τους, και συγκεκριμένα του μικρού γιου του πρώην μέλους των One Direction, του 7χρονου Μπέαρ.

«Ο θάνατος του Λίαμ ήταν μια ανείπωτη τραγωδία. Είναι μια περίοδος τεράστιας θλίψης και πόνου για όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Ο Λίαμ θα έπρεπε να είχε μια μακρά ζωή μπροστά του. Αντίθετα, ο Bear έχασε τον πατέρα του, ο Geoff και η Karen τον γιο τους, η Ruth και η Nicola έχασαν τον αδερφό τους και όλοι οι φίλοι και θαυμαστές του Liam έχασαν κάποιον που αγαπούσαν πολύ.

Κατανοούμε ότι η έρευνα για τον θάνατο του Λίαμ ήταν απολύτως απαραίτητη και η οικογένεια αναγνωρίζει το έργο που έκαναν οι αρχές της Αργεντινής. Ωστόσο, η οικογένεια αποδέχεται την απόφαση του Εφετείου να αποσύρει όλες τις κατηγορίες.

Η συνεχής προσοχή και εικασίες των μέσων ενημέρωσης που συνόδευαν τη διαδικασία προκάλεσαν απερίγραπτη, μόνιμη ζημιά στην οικογένεια, ιδιαίτερα στον γιο του Λίαμ που προσπαθεί να επεξεργαστεί συναισθήματα που κανένα επτάχρονο δεν πρέπει να βιώσει.

Η οικογένεια πάντα επιθυμούσε την ιδιωτικότητα για να θρηνήσει και ζητά να τους δοθεί ο χώρος και ο χρόνος για να το πράξουν.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στα Brit Awards, ο Liam έμεινε στη μνήμη για την εκπληκτική συνεισφορά του στη βρετανική μουσική και για τον ευρύτερο θετικό αντίκτυπό του σε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Συμμετείχαμε σε αυτή τη γιορτή της ζωής του και θα θυμόμαστε για πάντα τη χαρά που έφερε η μουσική του στον κόσμο. Λίαμ, είσαι τόσο αγαπητός και μας λείπεις».

