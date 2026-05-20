Κώστας Μακεδόνας: Η Μαρινέλλα ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες, εκτός από τον εαυτό της

Ο Κώστας Μακεδόνας έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε για κάποια από τα τραγούδια του που έχουν αγαπηθεί πολύ αλλά και για σημαντικές συνεργασίες του, όπως με τη Μαρινέλλα.

Ο γνωστός ερμηνευτής με αφορμή το νέο του άλμπουμ «Τραμπάλα» μίλησε την Τετάρτη (20.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4». Μεταξύ άλλων ο Κώστας Μακεδόνας σημείωσε ότι η Μαρινέλλα νοιαζόταν για όλους, εκτός από τον εαυτό της.

«Καταρχάς, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είμαστε φίλοι δεκαετίες τώρα. Και με τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, επίσης, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήτανε βασικός μουσικός στη “Σπείρα Σπείρα”, στις παραστάσεις του Σταμάτη Κραουνάκη. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα ο Λευτέρης. Κάθε στιγμή δίπλα του – όταν μπορείς να βρεθείς, και κυρίως εκτός δουλειάς – μαθαίνεις πράγματα και τότε, από όλα αυτά που λέει. Γιατί είναι ένας λαϊκός ποιητής και λαϊκός φιλόσοφος. Έχει φοβερό χιούμορ και μιλάει και πολύ καλά γαλλικά», είπε αρχικά.

«Η Μαρινέλλα ήταν αυτό που λένε όλοι “μάνα” και “δασκάλα”. Δηλαδή ήταν η μάνα που νοιαζότανε για τους πάντες. Δεν την ένοιαζε μόνο ο εαυτός της, το πώς θα είναι, πώς θα βγει, τι θα κάνει, την ένοιαζε όλη η ομάδα να είναι άρτια. Τα πάντα, δεν ήταν μόνο για τους τραγουδιστές, ήταν για όλο τον χώρο. Για να μη νιώσει ένας άνθρωπος, ένας θαμώνας, ένας ακροατής που θα ‘ρθει και θα καθίσει εκεί, να μην αισθανθεί ότι τον έχουνε κοροϊδέψει· ούτε αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή, αλλά ούτε κι αυτοί που είναι κάτω από τη σκηνή», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τη Μαρινέλλα.

Για το τραγούδι «Η Λίζα και η κορνίζα», ο Κώστας Μακεδόνας αποκάλυψε: «Καλά, αυτό ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε εντελώς ως πλάκα, στον Σταμάτη Κραουνάκη. Ετοιμάζαμε τον δίσκο, κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο στο σταθερό η κοπέλα μου τότε, που ήμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Το κλείσαμε. Ο Σταμάτης μου λέει “Θα πεθάνεις”, μου λέει “Έλα να ακούσεις τι έγραψα. Για πλάκα” και αρχίζει και μου παίζει το “Λίζα”, που δεν είχε τελειώσει καν τον στίχο. Συμπληρώσαμε κι εμείς κάνα – δυο πραγματάκια παρέα,και το ‘βαλε κάποια στιγμή στην εταιρεία, λέγοντας “καλά, γελάσαμε πάρα πολύ, ακούστε τι γράψαμε” και από την εταιρεία τρελαθήκανε! Λένε “Αυτό θα το βγάλουμε τώρα, είναι επιτυχία”. Και γι’ αυτόν τον λόγο μπήκε στον δίσκο».

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής σχολίασε και την επιτυχία που έκανε το κομμάτι «Αντικριστά», που ερμηνεύει με τη Γλυκερία.

«Το “Αντικριστά”, που αυτή τη στιγμή είναι ένα τραγούδι που παίζεται παντού, σε όλα τα μαγαζιά και σε όλους τους γάμους, ήταν ένα τραγούδι που τον πρώτο καιρό, άρεσε, αλλά δεν έγινε κάτι. Σιγά – σιγά, χτίστηκε σιγά – σιγά, το αγάπησε ο κόσμος» δήλωσε ο Κώστας Μακεδόνας.

«Με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, 7 – 8 χρόνια είχαμε δουλέψει. Με τη Βίκυ Μοσχολιού ήταν η πρώτη μου συνεργασία, όταν κατέβηκα Αθήνα, το 1988 στο “Ταμπού”. Τη Γλυκερία την αγαπώ πάρα πολύ και έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί και είναι απ’ τις πιο αγαπημένες μου φίλες», ανέφερε ακόμα, προσθέτοντας: «Αυτές οι συνεργασίες ήταν μαγικές! Και είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι προσπάθησα να κερδίσω ό,τι μπορούσα. Η Μοσχολιού, μάλιστα, τρώγαμε κι αρκετό χρόνο, καθόταν και μου έδειχνε πράγματα, τεχνικές, το πώς να τραγουδάω, πώς να σέβομαι την κάθε λέξη, την κάθε συλλαβή, να φτάνει στον κόσμο».