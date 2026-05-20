Μάριος Φραγκούλης: Είχα ένα ατύχημα και παρ’ ολίγο να συμβεί κάτι μοιραίο

Ο Μάριος Φραγκούλης έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά του σχέδια όσο και σε ένα σοβαρό ατύχημα που είχε.

Επίσης ο σπουδαίος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στην αγαπημένη του Μαρινέλλα. Ο Μάριος Φραγκούλης ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (20.05.2026) και ξεκαθάρισε ότι σε μία πρόσφατη συναυλία που ήταν να εμφανιστεί στο Μεσολόγγι δεν μπόρεσε να πάει για οικογενειακούς λόγους και όχι για κάποιο ζήτημα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ήταν θέμα υγείας έτσι κι αλλιώς. Έγινε μια συναυλία στην οποία δεν εμφανίστηκα στο Μεσολόγγι, αλλά δεν ήταν για όλους υγείας. Ήταν ένα θέμα οικογενειακό τέλος πάντων, που το ξεπεράσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Για τα επαγγελματικά του σχέδια, σημείωσε: «Ετοιμαζόμαστε για τις 27 Μαΐου με την Deborah Myers που έρχεται από το Λονδίνο. Έχουμε νέο υλικό να παρουσιάσουμε, νέα τραγούδια από το Sunset Boulevard που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Δουλεύουμε μαζί από το 1996».

«Ακόμα προσέχω τη φωνή μου, βέβαια. 48 ώρες πριν από μία συναυλία, έχω πρόβα. 24 ώρες πριν δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή είμαι σπίτι, βλέπω Netflix, δεν σκέφτομαι καν τη συναυλία. Κάνω αφωνία, σίγουρα», ανέφερε στη συνέχεια ο Μάριος Φραγκούλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για τη Μαρινέλλα ο Μάριος Φραγκούλης εξομολογήθηκε: «Και η Μαρινέλλα έκανε αφωνία. Η Μαρινέλλα χθες γιόρταζε ξέρεις, ήταν η γιορτή της και μάλιστα τη σκεφτόμουν κιόλας και έλεγα “αχ, Θεέ μου να είναι καλά εκεί που είναι”. Πάντα μου έδινε δύναμη, η ίδια μου έλεγε “Μαριέ μου όλα καλά”, έκανε τον σταυρό της πριν βγούμε στη σκηνή, και οι δυο μαζί, “δύναμη δύναμη” ο ένας στον άλλον και τα λοιπά. Υπήρχε πάντα ξέρεις αυτό το πώς θα βγούμε, πώς θα τραγουδήσουμε. Αλλά μόλις βγαίναμε έφευγε αυτό το τεράστιο άγχος. Υπήρχε δηλαδή το άγχος της στιγμής, το πώς θα παρουσιαστούμε».

«Είχε και το άγχος, ήθελε να ‘ναι σε πολύ δυνατό επίπεδο. Μάλιστα όταν τραγουδούσαμε μαζί μου έλεγε “Ξέρεις Μάριε, έχω ξεκινήσει μαθήματα τραγουδιού”. Λέω, “Τι εννοείς;” και μου λέει “κάνω μαθήματα κλασικού τραγουδιού”. Γιατί ήθελε να ‘ναι σε πολύ δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, υπήρχε αυτό που για μερικούς μπορεί να φαινόταν αστείο, γιατί η Μαρινέλλα τώρα, εντάξει, με αυτή την εμπειρία και με αυτή τη φωνή και με αυτό που ήταν ας πούμε… και αυτό που είναι για μας. Ήταν τελειομανής», πρόσθεσε για την αξέχαστη ερμηνεύτρια.

Στη συνέχεια, ο Μάριος Φραγκούλης μίλησε για ένα σοβαρό ατύχημα που είχε και του άλλαξε τη ζωή.

«Είχε γίνει ένα ατύχημα και είχαμε ματαιώσει όλη την περιοδεία. Ήταν να κάνουμε συναυλίες με τη Γιώτα Νέγκα και ματαιώσαμε 15 συναυλίες. Όχι αυτοκινητιστικό. Ξαφνικά, παρ’ ολίγο τέλος πάντων, να συμβεί κάτι μοιραίο. Αλλά ευτυχώς, με προστάτευσαν οι άγιοι, και πιστεύω και άνθρωποι που δεν είναι στη ζωή, αλλά με βοήθησαν τουλάχιστον να προστατευτώ. Και άλλαξε και όλη μου η ζωή βέβαια. Ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που καλωσορίζω τη ζωή και τους ανθρώπους και το πόσο ανοιχτός θέλω να είμαι στη ζωή, και το πόσο πιο φιλικός και πιο εργατικός και πιο καλός θέλω να ‘μαι στη ζωή μου, ας πούμε», εξομολογήθηκε ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

«Το ξεπέρασα και είδα ποιοι πραγματικά ήταν οι φίλοι μου και ποιοι με στήριξαν και πόσο ανάγκη είχα τη μουσική και τη σκηνή. Και πόση όρεξη είχα να γράψω τραγούδια, να εκφράσω αυτό που μου συνέβη, δημιουργικά τουλάχιστον και με τον στίχο, αλλά και με τη μουσική, κυρίως», πρόσθεσε ο Μάριος Φραγκούλης.