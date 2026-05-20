Υρώ Μανέ: «Δεν έχω επαφές με κανέναν ηθοποιό απ’ όσους έχω δουλέψει»

H Υρώ Μανέ έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην καριέρα της στην υποκριτική τέχνη.

Η γνωστή ηθοποιός την Τετάρτη (20.05.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τα είπε όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η Υρώ Μανέ μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι δεν έχει επαφές με τους συναδέλφους της που συνεργάζεται κατά καιρούς.

«Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συλλογικότητα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ομάδα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να περνάς καλά εσύ, γιατί έτσι περνάω καλά κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είναι αδικημένος ο διπλανός μου. Αυτό είναι στάση ζωής όμως, είναι ιδεολογία, είναι άποψη. Να είναι αδικημένος ο διπλανός μου κι εγώ να είμαι ok και να είμαι όλα καλά; Αυτά δεν με ενδιαφέρουν, είναι από μένα πολύ μακριά. Σαν ψυχοσύνθεση αλλά και σαν αντίληψη», είπε αρχικά η Υρώ Μανέ.

«Τώρα το αν είμαι καλή ή με αγαπάνε, εγώ νιώθω και την αγάπη των συναδέλφων μου και των ανθρώπων που συνεργάζομαι. Αν εννοείς “εύκολη” με την έννοια του απαιτητικού, είμαι απαιτητική στις δουλειές μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Όταν ξεκινούσα, είχα προσδοκίες με την έννοια ότι είχα βάλει κάποια όρια, που έλεγαν ότι δεν θέλω, πώς να στο πω, να φτάσω σε ένα σημείο και να μην έχω κατακτήσει αυτό που ας πούμε ονειρευόμουνα τότε, όταν ήμουνα μαθήτρια στη σχολή του θεάτρου Τέχνης. Δεν ήθελα να περάσει ο καιρός και να μην κάνω κάποια πράγματα που να έχουν μια δυναμική ωραία στον κόσμο. Και που δεν είναι θέμα αναγνωρισιμότητας μόνο αυτό, γιατί αυτό έτυχε, ήμασταν τυχερή γενιά με την τηλεόραση που μας πέτυχε εκείνη η περίοδος. Αλλά ήθελα να κάνω πράγματα, αν θέλεις η φιλοδοξία μου ήταν να ξεχωρίσω. Δεν το βρίσκω λάθος. Αυτό ήθελα. Ήθελα κι εγώ να ξεχωρίσω μέσα από τις δουλειές που κάνω. Δεν με ενδιέφερε σας λέω το αν θα γίνω γνωστή», ξεκαθάρισε ακόμα η Υρώ Μανέ.

«Δεν έχω επαφές με κανέναν απ’ όσους έχω δουλέψει, γιατί έτσι τα έχει φέρει η ζωή. Θα το έχετε ακούσει από πολλούς ηθοποιούς, έχουμε λίγο τσιγγάνικη αντιμετώπιση και νοοτροπία. Τελειώνουν οι δουλειές μας, τελειώνει ο κύκλος. Το έχω ξεχωρίσει: άλλο η δουλειά και άλλο η πραγματική ζωή», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Επίσης η Υρώ Μανέ υπογράμμισε ότι «έχει πέσει από τα σύννεφα» με πολλούς ανθρώπους.

«Έχω “πέσει από τα σύννεφα”, κυρίως από ανθρώπους που ήξερα. Στον απολογισμό που κάνεις λες: Εκεί είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν ήθελα να το δω, αυτή την εθελοτυφλία που παθαίνουμε. Όλοι μας νομίζω έχουμε κάποια σημάδια, το καλό είναι όταν πέσεις από τα σύννεφα να πέσεις στα χαμηλά και να μην χτυπήσεις πολύ. Εκεί λες υπήρχε κάτι, το έβλεπα… Κάνοντας τον απολογισμό και την αυτοκριτική σου, λες πιθανόν κι εγώ να μην το είδα την ώρα που έπρεπε και να αποχωρήσω σιγά σιγά, μην αφήσω αυτό το σύννεφο να με κατατροπώσει», ανέφερε η Υρώ Μανέ.

Τέλος η ηθοποιός μίλησε και για την κόρη της, Φαίδρα και την ενασχόλησή της με τον χώρο της τέχνης.

«Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη φορά ήταν σε ένα απαιτητικό έργο και έλεγα: θα τα καταφέρει η Φαίδρα να είναι εδώ; Είχα μια έγνοια να δω αυτό που λες, η πρώτη φορά πώς θα είναι… Νομίζω είναι η νέα γενιά έτσι και βάζουν τα όριά τους. Δεν είναι σαν εμάς που αφήνουμε πιο… λάσκα τα λουριά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Υρώ Μανέ.