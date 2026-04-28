Λήμνος: Η εντυπωσιακή άφιξη του Νικόλαου Ντε Γκρες

Η άφιξη του Νικόλαου Ντε Γκρες στο λιμάνι της Μύρινας στη Λήμνο, αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της φετινής αποστολής της Axion Hellas, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Με έντονη παρουσία και ενεργό ρόλο, ο Νικόλαος Ντε Γκρες πρωτοστατεί για ακόμη μία χρονιά στις δράσεις της οργάνωσης, ενισχύοντας το έργο της σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Λήμνος.

Η 21η αποστολή της Axion Hellas ξεκίνησε από τη Σκόπελο, συνέχισε στην Αλόννησο και αυτές τις ημέρες περνά από σημαντικούς, αλλά συχνά παραμελημένους νησιωτικούς προορισμούς.

Επόμενοι σταθμοί θα είναι η Κυρά Παναγιά, η Σαμοθράκη και ο Άη Στράτης, περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Τα νησιά αυτά παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και οι βασικές υποδομές. Η περιορισμένη παρουσία οργανωμένων ομάδων τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντική την παρέμβαση της Axion Hellas.

Η παρουσία του Νικόλαου Ντε Γκρες και των εθελοντών της αποστολής δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά και ουσιαστική, καθώς μέσα από συντονισμένες δράσεις προσφέρουν υπηρεσίες και στήριξη στους κατοίκους.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεγγύης και της συνεχούς μέριμνας για τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ενισχύοντας το αίσθημα σύνδεσης και προσφοράς.